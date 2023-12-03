https://sputniknews.com.tr/20231203/tekirdagda-kacirilmis-gibi-not-birakarak-babasindan-fidye-isteyen-supheli-yakalandi-1078029075.html
Tekirdağ'da kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen kişi yakalandı. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T14:15+0300
2023-12-03T14:15+0300
2023-12-03T14:15+0300
türkiye
tekirdağ
kaçırma
fidye
para
baba
oğul
polis
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İlçede yaşayan N.A, bir süredir ulaşamadığı oğlu E.A'nın hayatından endişe ederek Çorlu Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. Daha sonra eve dönen N.A, evde oğlunun kaçırıldığı ve istenen adrese 300 bin lira getirmezse öldürüleceği yazılı not buldu.Baba N.A, emniyete giderek durumu anlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında baba istenilen yere parayı bıraktı. Bir süre sonra, parayı almak için olay yerine gelen oğul E.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.E.A emniyetteki ifadesinde, babası kayıp müracaatı için emniyete gittiğinde, para istenen notu kapının altından attığını itiraf etti. Borçlarını ödeyemediği için evden kaçtığını iddia eden E.A, alacağı parayla borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/zelenskiy-eski-ukrayna-baskaninin-ukraynadan-ayrilmasina-izin-vermedi--1078028369.html
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tekirdağ, kaçırma, fidye, para, baba, oğul, polis
tekirdağ, kaçırma, fidye, para, baba, oğul, polis
Tekirdağ'da kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen kişi yakalandı.
İlçede yaşayan N.A, bir süredir ulaşamadığı oğlu E.A'nın hayatından endişe ederek Çorlu Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. Daha sonra eve dönen N.A, evde oğlunun kaçırıldığı ve istenen adrese 300 bin lira getirmezse öldürüleceği yazılı not buldu.
Baba N.A, emniyete giderek durumu anlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında baba istenilen yere parayı bıraktı. Bir süre sonra, parayı almak için olay yerine gelen oğul E.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.
E.A emniyetteki ifadesinde, babası kayıp müracaatı için emniyete gittiğinde, para istenen notu kapının altından attığını itiraf etti. Borçlarını ödeyemediği için evden kaçtığını iddia eden E.A, alacağı parayla borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.