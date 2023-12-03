https://sputniknews.com.tr/20231203/taksimden-sultanahmete-gitmek-icin-300-lira-isteyen-taksi-soforunun-araci-baglandi-1078023261.html

Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira isteyen taksi şoförünün aracı bağlandı

Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira isteyen taksi şoförünün aracı bağlandı

Taksim Meydanı’nda trafik polislerince yapılan denetimlerde bir taksi sürücüsünün müşterisinden Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira istediği ve daha... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T10:01+0300

2023-12-03T10:01+0300

2023-12-03T10:01+0300

türkiye

taksim meydanı

sultanahmet

taksimetre

ceza

trafik

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı’nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı. Yapılan denetimlerde durdurulan bir taksi sürücüsünün müşterisinden Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira para istediği ortaya çıktı. Ekiplerin incelemesi sonucunda araç sürücüsünün daha önce aldığı şikayetlerden dolayı belediye ruhsatının da iptal edildiği ortaya çıktı. Ekipler aracı bağlarken, taksi sürücüsüne ruhsatsız araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ve yükümlülüklere uymamaktan 872 lira ceza kesildi. Aracı bağlanan bir sürücü ise kendisini kameraya çeken muhabire, “Git başımdan, yürü git. Geri zekalı mısın? Başlayacağım basınına” dedi. Taksimetre açmadan yolcusuyla pazarlık yapan bir başka taksi sürücüsü taksimetre açmadığı gerekçesiyle bin 979 lira para cezası aldı. Ters yoldan dönüş yaptığı belirlenen bir sürücüye ise 436 lira ceza kesildi.

https://sputniknews.com.tr/20231203/hava-bugun-nasil-olacak-sicaklik-artiyor-1078022554.html

türkiye

taksim meydanı

sultanahmet

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taksimden sultanahmet ne kadar, taksi şoförlerine ceza,