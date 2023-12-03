Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira isteyen taksi şoförünün aracı bağlandı
© İHATaksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira isteyen taksi şoförünün aracı bağlandı
© İHA
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Taksim Meydanı’nda trafik polislerince yapılan denetimlerde bir taksi sürücüsünün müşterisinden Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira istediği ve daha önce aldığı şikayetlerden dolayı belediye ruhsatının iptal edildiği ortaya çıktı. Ekipler verdikleri para cezalarının yanı sıra aracın bağlanmasına karar verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı’nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.
Yapılan denetimlerde durdurulan bir taksi sürücüsünün müşterisinden Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira para istediği ortaya çıktı. Ekiplerin incelemesi sonucunda araç sürücüsünün daha önce aldığı şikayetlerden dolayı belediye ruhsatının da iptal edildiği ortaya çıktı. Ekipler aracı bağlarken, taksi sürücüsüne ruhsatsız araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ve yükümlülüklere uymamaktan 872 lira ceza kesildi. Aracı bağlanan bir sürücü ise kendisini kameraya çeken muhabire, “Git başımdan, yürü git. Geri zekalı mısın? Başlayacağım basınına” dedi.
Yapılan denetimlerde durdurulan bir taksi sürücüsünün müşterisinden Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira para istediği ortaya çıktı. Ekiplerin incelemesi sonucunda araç sürücüsünün daha önce aldığı şikayetlerden dolayı belediye ruhsatının da iptal edildiği ortaya çıktı. Ekipler aracı bağlarken, taksi sürücüsüne ruhsatsız araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ve yükümlülüklere uymamaktan 872 lira ceza kesildi. Aracı bağlanan bir sürücü ise kendisini kameraya çeken muhabire, “Git başımdan, yürü git. Geri zekalı mısın? Başlayacağım basınına” dedi.
Taksimetre açmadan yolcusuyla pazarlık yapan bir başka taksi sürücüsü taksimetre açmadığı gerekçesiyle bin 979 lira para cezası aldı. Ters yoldan dönüş yaptığı belirlenen bir sürücüye ise 436 lira ceza kesildi.