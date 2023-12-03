https://sputniknews.com.tr/20231203/sosyal-medya-fenomenlerinin-hayran-bulusmasinda-ortalik-karisti-sopalarla-birbirlerine-saldirdilar-1078032686.html
Sosyal medya fenomenlerinin hayran buluşmasında ortalık karıştı: Sopalarla birbirlerine saldırdılar
Sosyal medya fenomenlerinin hayran buluşmasında ortalık karıştı: Sopalarla birbirlerine saldırdılar
'Yakışıklı güvenlik' ve 'Xorto' isimli sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen 2 ismin Esenler'de gerçekleştirdiği hayran buluşmasında taraflar sopalarla... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T16:38+0300
2023-12-03T16:38+0300
2023-12-03T16:57+0300
türkiye
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
hayran
buluşma
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Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda 'Yakışıklı güvenlik' olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve 'Xorto' adıyla tanınan Burak Taşkıran’nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredekiler tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/ece-ronaya-ait-guzellik-merkezi-kursunlandi-1078030519.html
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xorto kim,xorto hayran buluşması,yakışıklı güvenlik kim,yakışıklı güvenlik hayran buluşması
xorto kim,xorto hayran buluşması,yakışıklı güvenlik kim,yakışıklı güvenlik hayran buluşması
Sosyal medya fenomenlerinin hayran buluşmasında ortalık karıştı: Sopalarla birbirlerine saldırdılar
16:38 03.12.2023 (güncellendi: 16:57 03.12.2023)
'Yakışıklı güvenlik' ve 'Xorto' isimli sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen 2 ismin Esenler'de gerçekleştirdiği hayran buluşmasında taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Olayda bir kişi yaralandı.
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda 'Yakışıklı güvenlik' olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve 'Xorto' adıyla tanınan Burak Taşkıran’nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredekiler tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.
Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.