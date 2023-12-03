https://sputniknews.com.tr/20231203/sosyal-medya-fenomenlerinin-hayran-bulusmasinda-ortalik-karisti-sopalarla-birbirlerine-saldirdilar-1078032686.html

Sosyal medya fenomenlerinin hayran buluşmasında ortalık karıştı: Sopalarla birbirlerine saldırdılar

Sosyal medya fenomenlerinin hayran buluşmasında ortalık karıştı: Sopalarla birbirlerine saldırdılar

'Yakışıklı güvenlik' ve 'Xorto' isimli sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen 2 ismin Esenler'de gerçekleştirdiği hayran buluşmasında taraflar sopalarla... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T16:38+0300

2023-12-03T16:38+0300

2023-12-03T16:57+0300

türkiye

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

hayran

buluşma

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Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda 'Yakışıklı güvenlik' olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve 'Xorto' adıyla tanınan Burak Taşkıran’nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredekiler tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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