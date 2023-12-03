https://sputniknews.com.tr/20231203/ece-ronaya-ait-guzellik-merkezi-kursunlandi-1078030519.html
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Ronay'ın eski eşine ait araçların sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam silahlı... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T15:27+0300
2023-12-03T15:27+0300
2023-12-03T15:30+0300
türkiye
ece ronay
güzellik merkezi
kurşun
silahlı saldırı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Ece Ronay'a ait güzellik merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu. Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/mine-ozkan-serbest-birakildi-secil-erzan-kadar-dolandirici-biri-1078029268.html
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ece ronay kimdir, ece ronaya ait güzellik merkezi kurşunlandı, ece ronay galeri, ece ronay beauty
ece ronay kimdir, ece ronaya ait güzellik merkezi kurşunlandı, ece ronay galeri, ece ronay beauty
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı
15:27 03.12.2023 (güncellendi: 15:30 03.12.2023)
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Ronay'ın eski eşine ait araçların sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam silahlı saldırıya uğradı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Ece Ronay'a ait güzellik merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti.
Silah seslerini duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu.
Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.