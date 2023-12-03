https://sputniknews.com.tr/20231203/polat-cifti-icin-yeni-iddia-kapalicarsi-esnafi-avukata-anlatti-1078036476.html

Polat çifti için yeni iddia: Kapalıçarşı esnafı avukata anlattı

Polat çifti için yeni iddia: Kapalıçarşı esnafı avukata anlattı

Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat hakkında ihbar üzerine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme"... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T18:07+0300

2023-12-03T18:07+0300

2023-12-03T18:07+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

uyuşturucu

soruşturma

kara para aklama

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı.Polat çifti hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülürken yeni bir gelişme yaşandı.Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Dilan ve Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte Polat çiftine bir suçtan daha soruşturma başlatıldı.10 Ekim tarihli ihbar dilekçesine göre, Altun'un ofis telefonunu arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişi Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi.Daha sonra bu kişi ile görüşen ve konuşmayı kayda alan Altun; A.K. adlı Kapalıçarşı esnafının, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini iddia etti.A.K., bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu ve bazı ham maddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını öne sürdü.Avukat Altun, elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu.Uyuşturucu imal etmeİhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı.Bu suçtan başlatılan soruşturma, ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231201/dilan-polat-cezaevinde-yasadiklarini-ilk-kez-anlatti-buranin-iki-ozelligi-var-1077976466.html

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dilan polat, engin polat, uyuşturucu, soruşturma, kara para aklama