https://sputniknews.com.tr/20231203/kiev-belediye-baskani-zelenskiye-yuklendi-yaptigi-hatalarin-bedelini-oduyor-1078038463.html
Kiev Belediye Başkanı, Zelenskiy'e yüklendi: 'Yaptığı hataların bedelini ödüyor'
Kiev Belediye Başkanı, Zelenskiy'e yüklendi: 'Yaptığı hataların bedelini ödüyor'
Kiev Belediye Başkanı, otoriterlikle suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'hatalarının bedelini ödüyor' diyerek eleştirdi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T19:30+0300
2023-12-03T19:30+0300
2023-12-03T19:33+0300
ukrayna krizi
vitaliy kliçko
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
kiev
belediye başkanı
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin hatalarının bedelini öğrendiğini söyledi. İsviçre portalı 20 Minuten'de röportaj veren Kliçko, Zelenskiy'nin düşen reytingleri hakkında, "İnsanlar kimin etkili olup olmadığını görüyor. Çok fazla beklenti vardı. Zelenskiy, yaptığı hataların bedelini ödüyor" dedi. Daha önce de Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Zelenskiy'i otoriterliğe kaymakla suçlamıştı. Belediye Başkanı, Zelenskiy'nin eylemlerinin bir sonucu olarak 'Ukrayna'da neredeyse hiçbir bağımsız kurum kalmadığını' ve ülkenin 'bir kişinin ruh haline bağlı şekilde' ilerlediğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231203/ukraynadan-ab-ve-abdye-tehdit-bizi-desteklemeyi-birakirlarsa-buyuk-sorunlarlakarsilasacaklar-1078035980.html
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vitaliy kliçko, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, kiev, belediye başkanı
vitaliy kliçko, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, kiev, belediye başkanı
Kiev Belediye Başkanı, Zelenskiy'e yüklendi: 'Yaptığı hataların bedelini ödüyor'
19:30 03.12.2023 (güncellendi: 19:33 03.12.2023)
Kiev Belediye Başkanı, otoriterlikle suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'hatalarının bedelini ödüyor' diyerek eleştirdi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin hatalarının bedelini öğrendiğini söyledi. İsviçre portalı 20 Minuten'de röportaj veren Kliçko, Zelenskiy'nin düşen reytingleri hakkında, "İnsanlar kimin etkili olup olmadığını görüyor. Çok fazla beklenti vardı. Zelenskiy, yaptığı hataların bedelini ödüyor" dedi.
Daha önce de Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Zelenskiy'i otoriterliğe kaymakla suçlamıştı. Belediye Başkanı, Zelenskiy'nin eylemlerinin bir sonucu olarak 'Ukrayna'da neredeyse hiçbir bağımsız kurum kalmadığını' ve ülkenin 'bir kişinin ruh haline bağlı şekilde' ilerlediğini belirtmişti.