https://sputniknews.com.tr/20231203/ukraynadan-ab-ve-abdye-tehdit-bizi-desteklemeyi-birakirlarsa-buyuk-sorunlarlakarsilasacaklar-1078035980.html

Ukrayna'dan AB ve ABD'ye tehdit: 'Bizi desteklemeyi bırakırlarsa büyük sorunlarla karşılaşacaklar'

Ukrayna'dan AB ve ABD'ye tehdit: 'Bizi desteklemeyi bırakırlarsa büyük sorunlarla karşılaşacaklar'

Ukraynalı yetkili, yardımın kesmesi halinde Batı'nın büyük sorunlar yaşayacağını belirtti. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T17:49+0300

2023-12-03T17:49+0300

2023-12-03T19:20+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna ordusu

rusya

batı

ab

abd

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Ukrayna ordu generali Viktor Nazarov, CNN'e verdiği mülakatta 'Batı'nın Ukrayna'ya desteklemeyi bırakması halinde' Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük sorunlarla karşılacağını söyledi. Nazarov, "Eğer kazanamazsak, gelecekte çok daha fazla ve büyük sorunlar olacak. Sadece Ukrayna değil, hem AB hem de ABD büyük sorunlar yaşayacak" dedi.Ukraynalı general ayrıca, Ukraynalı Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valerii Zaluzhnyi'nin 'ordudaki çıkmaz' konusunda gidişatın 'alarm verdiğini' söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231203/ukrayna-hayatini-kaybeden-henry-kissingeri-olum-listesinden-cikardi-1078034849.html

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