https://sputniknews.com.tr/20231203/ukraynadan-ab-ve-abdye-tehdit-bizi-desteklemeyi-birakirlarsa-buyuk-sorunlarlakarsilasacaklar-1078035980.html
Ukrayna'dan AB ve ABD'ye tehdit: 'Bizi desteklemeyi bırakırlarsa büyük sorunlarla karşılaşacaklar'
Ukrayna'dan AB ve ABD'ye tehdit: 'Bizi desteklemeyi bırakırlarsa büyük sorunlarla karşılaşacaklar'
Ukraynalı yetkili, yardımın kesmesi halinde Batı'nın büyük sorunlar yaşayacağını belirtti. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T17:49+0300
2023-12-03T17:49+0300
2023-12-03T19:20+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna ordusu
rusya
batı
ab
abd
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Ukrayna ordu generali Viktor Nazarov, CNN'e verdiği mülakatta 'Batı'nın Ukrayna'ya desteklemeyi bırakması halinde' Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük sorunlarla karşılacağını söyledi. Nazarov, "Eğer kazanamazsak, gelecekte çok daha fazla ve büyük sorunlar olacak. Sadece Ukrayna değil, hem AB hem de ABD büyük sorunlar yaşayacak" dedi.Ukraynalı general ayrıca, Ukraynalı Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valerii Zaluzhnyi'nin 'ordudaki çıkmaz' konusunda gidişatın 'alarm verdiğini' söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/ukrayna-hayatini-kaybeden-henry-kissingeri-olum-listesinden-cikardi-1078034849.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, batı, ab, abd
vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, batı, ab, abd
Ukrayna'dan AB ve ABD'ye tehdit: 'Bizi desteklemeyi bırakırlarsa büyük sorunlarla karşılaşacaklar'
17:49 03.12.2023 (güncellendi: 19:20 03.12.2023)
Ukraynalı yetkili, yardımın kesmesi halinde Batı'nın büyük sorunlar yaşayacağını belirtti.
Ukrayna ordu generali Viktor Nazarov, CNN'e verdiği mülakatta 'Batı'nın Ukrayna'ya desteklemeyi bırakması halinde' Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük sorunlarla karşılacağını söyledi. Nazarov, "Eğer kazanamazsak, gelecekte çok daha fazla ve büyük sorunlar olacak. Sadece Ukrayna değil, hem AB hem de ABD büyük sorunlar yaşayacak" dedi.
Ukraynalı general ayrıca, Ukraynalı Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valerii Zaluzhnyi'nin 'ordudaki çıkmaz' konusunda gidişatın 'alarm verdiğini' söyledi.