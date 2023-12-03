https://sputniknews.com.tr/20231203/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-ikinci-bir-duyuruya-kadar-yapilamayacak-1078026318.html

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal: İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal: İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak

Şehir Hatları AŞ'nin yaptığı duyuruya göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T12:19+0300

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türkiye

vapur

istanbul

şehir hatları

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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi'ne, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerinin Hasköy İskelesi'ne, Üsküdar-Haliç seferlerinin ise Hasköy İskelesi'ne uğramayacağı kaydedildi.Seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

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