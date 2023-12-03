https://sputniknews.com.tr/20231203/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-ikinci-bir-duyuruya-kadar-yapilamayacak-1078026318.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal: İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal: İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak
Şehir Hatları AŞ'nin yaptığı duyuruya göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T12:19+0300
2023-12-03T12:19+0300
2023-12-03T12:20+0300
türkiye
vapur
istanbul
şehir hatları
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi'ne, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerinin Hasköy İskelesi'ne, Üsküdar-Haliç seferlerinin ise Hasköy İskelesi'ne uğramayacağı kaydedildi.Seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/marmara-icin-uyari-bu-aksam-saatlerine-dikkat-1078025694.html
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istanbul vapur seferleri, istanbul şehir hatları, hangi vapur seferleri iptal edildi
istanbul vapur seferleri, istanbul şehir hatları, hangi vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal: İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak
12:19 03.12.2023 (güncellendi: 12:20 03.12.2023)
Şehir Hatları AŞ'nin yaptığı duyuruya göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi'ne, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerinin Hasköy İskelesi'ne, Üsküdar-Haliç seferlerinin ise Hasköy İskelesi'ne uğramayacağı kaydedildi.
Seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.