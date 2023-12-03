https://sputniknews.com.tr/20231203/istanbul-icin-uyari-sicakliklar-9-derece-dusecek-1078035186.html

İstanbul için uyarı: 'Sıcaklıklar 9 derece düşecek'

İstanbul için uyarı: 'Sıcaklıklar 9 derece düşecek'

Meteoroloji, İstanbul dahil 4'e ile sarı kodlu uyarı verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısında bulundu... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T17:22+0300

2023-12-03T17:22+0300

2023-12-03T17:29+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.İstanbul için uyarıCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20231201/meteorolojiden-uyari-saganak-yagis-ve-firtina-etkili-olacak-1077979030.html

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