https://sputniknews.com.tr/20231203/istanbul-icin-uyari-sicakliklar-9-derece-dusecek-1078035186.html
İstanbul için uyarı: 'Sıcaklıklar 9 derece düşecek'
İstanbul için uyarı: 'Sıcaklıklar 9 derece düşecek'
Meteoroloji, İstanbul dahil 4'e ile sarı kodlu uyarı verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısında bulundu... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T17:22+0300
2023-12-03T17:22+0300
2023-12-03T17:29+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.İstanbul için uyarıCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20231201/meteorolojiden-uyari-saganak-yagis-ve-firtina-etkili-olacak-1077979030.html
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bugün hava nasıl olacak, hava durumu, meteorolojiden son dakika, bugün sağanak var mı, türkiyede hava nasıl olacak,hava durumu istanbul
bugün hava nasıl olacak, hava durumu, meteorolojiden son dakika, bugün sağanak var mı, türkiyede hava nasıl olacak,hava durumu istanbul
İstanbul için uyarı: 'Sıcaklıklar 9 derece düşecek'
17:22 03.12.2023 (güncellendi: 17:29 03.12.2023)
Meteoroloji, İstanbul dahil 4'e ile sarı kodlu uyarı verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıkların ciddi düşeceğini belirten Orhan Şen, "Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin" notunu düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:
"Bugün Pazar, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos devam ediyor. Gece rüzgar kuzeye dönecek ve Trakya, Kuzey Ege'de yağmur var. Yağış gece istanbul'a gelir. Yarın rüzgar İstanbul'un kuzey ilçelerinde fırtına hızında esecek, yağışla birlikte sıcaklığı 8-9 derece düşürecek. İstanbul'da bugün lodos var, sıcaklık 20C. Gece yağmur var yarın da yağış devam eder. Sıcaklık 11-12C'ye düşer. Rüzgar kuzeye dönecek hissedilen sıcaklığı 2-3 derece daha düşürür. Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin."