https://sputniknews.com.tr/20231203/filipinlerde-bombali-saldiri-1078024829.html

Filipinler'de bombalı saldırı

Filipinler'de bombalı saldırı

Filipinler’deki Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda düzenlenen ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T11:11+0300

2023-12-03T11:11+0300

2023-12-03T11:11+0300

dünya

filipinler

filipin

saldırı

bombalı saldırı

ayin

pazar ayini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078024671_0:121:1286:844_1920x0_80_0_0_4cec9048d7f49b3edafbbbb2670d6fae.jpg

Filipinler’deki Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda düzenlenen bir ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 kişi yaşamını yitirdi.Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in güneyindeki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi’ne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Üniversitenin spor salonunda düzenlenen ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı. Filipinli yetkililer, olayın kontrol altına alındığını ve yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, halkın güvenliğinin sağlanması için polis ve emniyet güçlerine talimat verdiğini söyleyerek, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Masumlara karşı şiddet kullanan aşırılık yanlıları her zaman toplumumuzun düşmanı olarak görülecektir" dedi.Mindanao Devlet Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının ardından eğitime ara verildiği duyurulurken, saldırının kınandığı açıklamada, "Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu trajediden etkilenenlere destek ve yardım sağlamaya kararlıyız" denildi.Konuya ilişkin açıklama yapan polis ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20231125/avustralya-ve-filipinler-guney-cin-denizinde-ortak-deniz-devriyesi-baslatti-1077781320.html

filipinler

filipin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filipinler, filipin, saldırı, bombalı saldırı, ayin, pazar ayini