https://sputniknews.com.tr/20231203/filipinlerde-bombali-saldiri-1078024829.html
Filipinler'de bombalı saldırı
Filipinler'de bombalı saldırı
Filipinler’deki Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda düzenlenen ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T11:11+0300
2023-12-03T11:11+0300
2023-12-03T11:11+0300
dünya
filipinler
filipin
saldırı
bombalı saldırı
ayin
pazar ayini
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078024671_0:121:1286:844_1920x0_80_0_0_4cec9048d7f49b3edafbbbb2670d6fae.jpg
Filipinler’deki Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda düzenlenen bir ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 kişi yaşamını yitirdi.Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in güneyindeki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi’ne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Üniversitenin spor salonunda düzenlenen ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı. Filipinli yetkililer, olayın kontrol altına alındığını ve yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, halkın güvenliğinin sağlanması için polis ve emniyet güçlerine talimat verdiğini söyleyerek, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Masumlara karşı şiddet kullanan aşırılık yanlıları her zaman toplumumuzun düşmanı olarak görülecektir" dedi.Mindanao Devlet Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının ardından eğitime ara verildiği duyurulurken, saldırının kınandığı açıklamada, "Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu trajediden etkilenenlere destek ve yardım sağlamaya kararlıyız" denildi.Konuya ilişkin açıklama yapan polis ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231125/avustralya-ve-filipinler-guney-cin-denizinde-ortak-deniz-devriyesi-baslatti-1077781320.html
filipinler
filipin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078024671_0:0:1286:965_1920x0_80_0_0_b65de1fbc411898d5c3357addfab0908.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filipinler, filipin, saldırı, bombalı saldırı, ayin, pazar ayini
filipinler, filipin, saldırı, bombalı saldırı, ayin, pazar ayini
Filipinler'de bombalı saldırı
Filipinler’deki Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda düzenlenen ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler’deki Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda düzenlenen bir ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in güneyindeki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi’ne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Üniversitenin spor salonunda düzenlenen ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı. Filipinli yetkililer, olayın kontrol altına alındığını ve yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, halkın güvenliğinin sağlanması için polis ve emniyet güçlerine talimat verdiğini söyleyerek, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Masumlara karşı şiddet kullanan aşırılık yanlıları her zaman toplumumuzun düşmanı olarak görülecektir" dedi.
Mindanao Devlet Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının ardından eğitime ara verildiği duyurulurken, saldırının kınandığı açıklamada, "Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu trajediden etkilenenlere destek ve yardım sağlamaya kararlıyız" denildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan polis ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.