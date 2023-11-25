https://sputniknews.com.tr/20231125/avustralya-ve-filipinler-guney-cin-denizinde-ortak-deniz-devriyesi-baslatti-1077781320.html

Avustralya ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde ortak deniz devriyesi başlattı

Avustralya ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde ortak deniz devriyesi başlattı

Her iki donanmaya ait gemilerin katılacağı devriyelerin 25-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği duyuruldu. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T17:00+0300

2023-11-25T17:00+0300

2023-11-25T17:00+0300

dünya

filipinler

avustralya

ferdinand marcos jr

ortak devriye

devriye

güney çin denizi

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Filipinler ve Avustralya silahlı kuvvetleri, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesinde 'Deniz İşbirliği Faaliyeti' kapsamında ilk ortak deniz devriyesini başlattı.Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Filipinler Milli Savunma Bakanı Gilbert Teodoro tarafından yapılan ortak açıklamada Deniz İşbirliği Faaliyeti'nin iki ülke arasında Eylül ayında imzalanan ve 25-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan stratejik ortaklığın pratik uygulamasını temsil ettiği belirtildi.Yapılan açıklamada, "Denizcilik İşbirliği Faaliyeti barışçıl, güvenli ve istikrarlı bir Hint-Pasifik'i desteklemek üzere uluslararası hukuka uygun olarak seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü kullanma konusundaki ortak kararlılığımızı vurgulamaktadır" denildi. Söz konusu açıklamada, Avustralya ve Filipinler Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni desteklediği ve 2016 Güney Çin Denizi'ne ilişkin mahkemesi kararının her iki taraf için de nihai ve yasal olarak bağlayıcı olduğunu teyit edildiği vurgulandı.Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos yaptığı açıklamada Deniz İşbirliği Faaliyeti'nin Avustralya ve Filipinler'in kurallara dayalı uluslararası düzeni ve daha barışçıl, güvenli ve istikrarlı bir Hint-Pasifik bölgesini destekleme konusundaki ortak kararlılığını vurguladığını ifade etti.Ortak devriye faaliyetine Filipin Donanması ve Avustralya Kraliyet Donanmasına ait çok sayıda geminin yanı sıra iki ülkenin hava kuvvetlerine ait gözetleme uçaklarının da katılması bekleniyor.Bu haftanın başlarında Filipinler, Güney Çin Denizi'nde ABD ile ortak deniz devriyelerine yeniden başlamış ve Marcos ülkesi ile ABD arasındaki savunma işbirliğini arttırmak için harekete geçmişti. Kaynaklar, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını arttırmaya ve Filipinler gibi Çin ile toprak anlaşmazlıkları olan ülkeleri desteklemeye niyetli göründüğü bir dönemde meydana gelmesine dikkat çektiler.

https://sputniknews.com.tr/20230411/abd-ile-filipinler-tayvan-bogazinin-yakinindaki-sularda-en-buyuk-savas-tatbikatina-basladi-1069507142.html

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filipinler, avustralya, ferdinand marcos jr, ortak devriye, devriye, güney çin denizi