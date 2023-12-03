https://sputniknews.com.tr/20231203/filipinler-76-buyuklugundeki-depreminin-bilancosubellioldu-1078031416.html
Filipinler'de 7,6 büyüklüğündeki depreminin bilançosu belli oldu
Filipinler'de 7,6 büyüklüğündeki depreminin bilançosu belli oldu
Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hamile bir kadının hayatını kaybettiği açıklanırken, 4... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T16:00+0300
2023-12-03T16:00+0300
2023-12-03T16:04+0300
dünya
filipinler
deprem
fay hattı
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Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası’nda dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem ile 6,0 büyüklüğündeki artçıların bilançosu belli oldu. Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, 529 ailenin etkilendiği depremde hamile bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Teodoro, 4 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin ise kayıp olarak bildirildiğini söyledi.Depremin merkez üssüne yakın birçok kasabada bölge halkının açık alanlarda kaldığı görülürken, Butuan şehrindeki bir hastaneden hastalar tahliye edildi. Surigao del Sur eyaletine bağlı Hintuan belediyesinde ise bölge halkı tahliye merkezlerinde toplandı.Deprem nedeniyle bina ve altyapılarda herhangi büyük bir hasarın meydana gelmediği belirtildi ancak, deprem ve artçıların Surigao del Sur'da bazı yollarda çatlaklar oluşturduğu ifade edildi. Afet yetkilileri köylerde hasar ve can kaybı olup olmadığına yönelik inceleme başlattı. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı.Mindanao Adası’nda 2 hafta önce 6,7 büyüklüğünde deprem olmuş, en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231203/133-rus-vatandasi-daha-gazze-seridinden-misira-gecti-1078029324.html
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filipinler, deprem, fay hattı
filipinler, deprem, fay hattı
Filipinler'de 7,6 büyüklüğündeki depreminin bilançosu belli oldu
16:00 03.12.2023 (güncellendi: 16:04 03.12.2023)
Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hamile bir kadının hayatını kaybettiği açıklanırken, 4 kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası’nda dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem ile 6,0 büyüklüğündeki artçıların bilançosu belli oldu. Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, 529 ailenin etkilendiği depremde hamile bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Teodoro, 4 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin ise kayıp olarak bildirildiğini söyledi.
Depremin merkez üssüne yakın birçok kasabada bölge halkının açık alanlarda kaldığı görülürken, Butuan şehrindeki bir hastaneden hastalar tahliye edildi. Surigao del Sur eyaletine bağlı Hintuan belediyesinde ise bölge halkı tahliye merkezlerinde toplandı.
Deprem nedeniyle bina ve altyapılarda herhangi büyük bir hasarın meydana gelmediği belirtildi ancak, deprem ve artçıların Surigao del Sur'da bazı yollarda çatlaklar oluşturduğu ifade edildi. Afet yetkilileri köylerde hasar ve can kaybı olup olmadığına yönelik inceleme başlattı. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı.
Mindanao Adası’nda 2 hafta önce 6,7 büyüklüğünde deprem olmuş, en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.