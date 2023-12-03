https://sputniknews.com.tr/20231203/133-rus-vatandasi-daha-gazze-seridinden-misira-gecti-1078029324.html

133 Rus vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti

133 Rus vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Gazze Şeridi'nde mahsur kalan 133 Rus vatandaşı ve aile fertlerinin daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T14:54+0300

2023-12-03T14:54+0300

2023-12-03T14:54+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

rus vatandaşı

tahliye

rusya acil durumlar bakanlığı

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kahire

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Mısır’da konuşlandırılan bakanlığa bağlı operasyonel grubun, Refah Sınır Kapısı kontrol noktasındaki çalışmalarının sürdüğünü bildiren Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, mesajında, “Bugün sınır noktasını 133 Rus vatandaşı ve aile bireyleri geçmiş olup, tahliye edilenlere tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.Rus vatandaşı ve yakınlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesine yeniden başlandığı hatırlatılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgeye ve Refah Sınır Kapısı yakınındaki güney bölgelerine yönelik saldırıları nedeniyle tahliye sürecinin ‘çok zor şartlar altında’ gerçekleştiğinin de altını çizdi.Rus vatandaşları ve aile fertlerinin çatışma bölgesinden tahliyesinin başlangıcından bu yana, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sekiz uçuş gerçekleştirirken, 360'ı çocuk olmak üzere 761 kişi Rusya'ya ulaştırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-guvenli-dedigi-gazzenin-guneyindeki-sivillerden-bolgeyi-terk-etmelerini-istedi-1078027441.html

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gazze

gazze şeridi

mısır

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rus vatandaşı, tahliye, rusya acil durumlar bakanlığı, mısır, kahire