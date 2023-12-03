https://sputniknews.com.tr/20231203/133-rus-vatandasi-daha-gazze-seridinden-misira-gecti-1078029324.html
133 Rus vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti
133 Rus vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Gazze Şeridi'nde mahsur kalan 133 Rus vatandaşı ve aile fertlerinin daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T14:54+0300
2023-12-03T14:54+0300
2023-12-03T14:54+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
rus vatandaşı
tahliye
rusya acil durumlar bakanlığı
mısır
kahire
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Mısır’da konuşlandırılan bakanlığa bağlı operasyonel grubun, Refah Sınır Kapısı kontrol noktasındaki çalışmalarının sürdüğünü bildiren Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, mesajında, “Bugün sınır noktasını 133 Rus vatandaşı ve aile bireyleri geçmiş olup, tahliye edilenlere tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.Rus vatandaşı ve yakınlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesine yeniden başlandığı hatırlatılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgeye ve Refah Sınır Kapısı yakınındaki güney bölgelerine yönelik saldırıları nedeniyle tahliye sürecinin ‘çok zor şartlar altında’ gerçekleştiğinin de altını çizdi.Rus vatandaşları ve aile fertlerinin çatışma bölgesinden tahliyesinin başlangıcından bu yana, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sekiz uçuş gerçekleştirirken, 360'ı çocuk olmak üzere 761 kişi Rusya'ya ulaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-guvenli-dedigi-gazzenin-guneyindeki-sivillerden-bolgeyi-terk-etmelerini-istedi-1078027441.html
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gazze
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rus vatandaşı, tahliye, rusya acil durumlar bakanlığı, mısır, kahire
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rus vatandaşı, tahliye, rusya acil durumlar bakanlığı, mısır, kahire
133 Rus vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Gazze Şeridi'nde mahsur kalan 133 Rus vatandaşı ve aile fertlerinin daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini duyurdu.
Mısır’da konuşlandırılan bakanlığa bağlı operasyonel grubun, Refah Sınır Kapısı kontrol noktasındaki çalışmalarının sürdüğünü bildiren Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, mesajında, “Bugün sınır noktasını 133 Rus vatandaşı ve aile bireyleri geçmiş olup, tahliye edilenlere tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Rus vatandaşı ve yakınlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesine yeniden başlandığı hatırlatılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgeye ve Refah Sınır Kapısı yakınındaki güney bölgelerine yönelik saldırıları nedeniyle tahliye sürecinin ‘çok zor şartlar altında’ gerçekleştiğinin de altını çizdi.
Rus vatandaşları ve aile fertlerinin çatışma bölgesinden tahliyesinin başlangıcından bu yana, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sekiz uçuş gerçekleştirirken, 360'ı çocuk olmak üzere 761 kişi Rusya'ya ulaştırıldı.