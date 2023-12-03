https://sputniknews.com.tr/20231203/dso-direktorunden-derhal-ateskes-cagrisi-1078035340.html
DSÖ Direktörü’nden 'derhal ateşkes' çağrısı
DSÖ Direktörü’nden 'derhal ateşkes' çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'Tanık olduğumuz durumla ilgili endişelerimizi ifade edebilecek kelime bulamıyorum... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T17:30+0300
2023-12-03T17:30+0300
2023-12-03T17:30+0300
israil- filistin çatışması
tedros adhanom ghebreyesus
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
gazze
filistin
gazze şeridi
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. DSÖ ekibinin Nasr Hastanesi’ni ziyaret ettiğini ifade eden Ghebreyesus, hastanede kapasitenin 3 katı üzerinde bin hastaya bakıldığına dikkat çekti. DSÖ Genel Direktörü, “Sayısız insan barınak arıyor, tesisin her bir köşesini dolduruyor. Hastalar yerde, acı içinde çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından tahmin edilemeyecek kadar yetersiz. Tanık olduğumuz durumla ilgili endişelerimizi ifade edebilecek kelime bulamıyorum. Derhal ateşkes” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/ukrayna-hayatini-kaybeden-henry-kissingeri-olum-listesinden-cikardi-1078034849.html
gazze
filistin
gazze şeridi
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tedros adhanom ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), gazze, filistin, gazze şeridi
tedros adhanom ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), gazze, filistin, gazze şeridi
DSÖ Direktörü’nden 'derhal ateşkes' çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'Tanık olduğumuz durumla ilgili endişelerimizi ifade edebilecek kelime bulamıyorum. Derhal ateşkes' dedi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. DSÖ ekibinin Nasr Hastanesi’ni ziyaret ettiğini ifade eden Ghebreyesus, hastanede kapasitenin 3 katı üzerinde bin hastaya bakıldığına dikkat çekti.
DSÖ Genel Direktörü, “Sayısız insan barınak arıyor, tesisin her bir köşesini dolduruyor. Hastalar yerde, acı içinde çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından tahmin edilemeyecek kadar yetersiz. Tanık olduğumuz durumla ilgili endişelerimizi ifade edebilecek kelime bulamıyorum. Derhal ateşkes” ifadelerini kullandı.