https://sputniknews.com.tr/20231203/dso-direktorunden-derhal-ateskes-cagrisi-1078035340.html

DSÖ Direktörü’nden 'derhal ateşkes' çağrısı

DSÖ Direktörü’nden 'derhal ateşkes' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'Tanık olduğumuz durumla ilgili endişelerimizi ifade edebilecek kelime bulamıyorum... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T17:30+0300

2023-12-03T17:30+0300

2023-12-03T17:30+0300

israil- filistin çatışması

tedros adhanom ghebreyesus

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

gazze

filistin

gazze şeridi

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. DSÖ ekibinin Nasr Hastanesi’ni ziyaret ettiğini ifade eden Ghebreyesus, hastanede kapasitenin 3 katı üzerinde bin hastaya bakıldığına dikkat çekti. DSÖ Genel Direktörü, “Sayısız insan barınak arıyor, tesisin her bir köşesini dolduruyor. Hastalar yerde, acı içinde çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından tahmin edilemeyecek kadar yetersiz. Tanık olduğumuz durumla ilgili endişelerimizi ifade edebilecek kelime bulamıyorum. Derhal ateşkes” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231203/ukrayna-hayatini-kaybeden-henry-kissingeri-olum-listesinden-cikardi-1078034849.html

gazze

filistin

gazze şeridi

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tedros adhanom ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), gazze, filistin, gazze şeridi