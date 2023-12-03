https://sputniknews.com.tr/20231203/donetsk-halk-cumhuriyetine-yonelik-bombardimanlarda-bir-gunde-en-az-9-kisi-yaralandi-1078040337.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik bombardımanlarda bir günde en az 9 kişi yaralandı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik bombardımanlarda bir günde en az 9 kişi yaralandı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun DHC topraklarına yönelik bombardımanlarında en az 9 sivilin yaralandığını bildirdi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T22:32+0300
2023-12-03T22:32+0300
2023-12-03T22:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065742737_0:125:2401:1476_1920x0_80_0_0_8f033602004e8ec4066de0ec7fcdad28.jpg
DHC lideri Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cumhuriyetin topraklarını hedef alan bugünkü bombardımanlarında en az 9 sivilin yaralandığını ifade etti.Puşilin, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından düzenlenen bombardıman sonucunda bugün 9 sivil yaralandı. Bunlardan 1963 ve 1956 doğumlu 2 kadın ile 17 yaşında bir genç, Donetsk'in Kirovskiy ilçesinde İHA'dan atılan mühimmat sonucu yaralandı. Ayrıca Donetsk'in Leninskiy bölgesinde 14 yaşında bir kız çocuğu da yaralandı” ifadelerini kullandı.Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının Zaytsevo bölgesinde bombardıman sonucu başlayan yangını söndürmeyi başardıklarına dikkat çeken Puşilin, “Yangın söndürme çalışmalarını ikinci kez düzenlenen bombardıman zorlaştırdı, personel sığınaklara inmeyi başardı. Durum istikrara kavuştuktan sonra Acil Durumlar Bakanlığı mensupları yangını söndürebildi” vurgusunu yaptı.Puşilin’in verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu bugün DHC topraklarını 41 kez bombalayarak toplam 124 mühimmat ateşledi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-artyomovskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1077924196.html
rusya
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065742737_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_979c10e2a2e662856ec2a814fe53256d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik bombardımanlarda bir günde en az 9 kişi yaralandı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun DHC topraklarına yönelik bombardımanlarında en az 9 sivilin yaralandığını bildirdi.
DHC lideri Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cumhuriyetin topraklarını hedef alan bugünkü bombardımanlarında en az 9 sivilin yaralandığını ifade etti.
Puşilin, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından düzenlenen bombardıman sonucunda bugün 9 sivil yaralandı. Bunlardan 1963 ve 1956 doğumlu 2 kadın ile 17 yaşında bir genç, Donetsk'in Kirovskiy ilçesinde İHA'dan atılan mühimmat sonucu yaralandı. Ayrıca Donetsk'in Leninskiy bölgesinde 14 yaşında bir kız çocuğu da yaralandı” ifadelerini kullandı.
Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının Zaytsevo bölgesinde bombardıman sonucu başlayan yangını söndürmeyi başardıklarına dikkat çeken Puşilin, “Yangın söndürme çalışmalarını ikinci kez düzenlenen bombardıman zorlaştırdı, personel sığınaklara inmeyi başardı. Durum istikrara kavuştuktan sonra Acil Durumlar Bakanlığı mensupları yangını söndürebildi” vurgusunu yaptı.
Puşilin’in verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu bugün DHC topraklarını 41 kez bombalayarak toplam 124 mühimmat ateşledi.