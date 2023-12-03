https://sputniknews.com.tr/20231203/donetsk-halk-cumhuriyetine-yonelik-bombardimanlarda-bir-gunde-en-az-9-kisi-yaralandi-1078040337.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik bombardımanlarda bir günde en az 9 kişi yaralandı

Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik bombardımanlarda bir günde en az 9 kişi yaralandı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun DHC topraklarına yönelik bombardımanlarında en az 9 sivilin yaralandığını bildirdi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T22:32+0300

2023-12-03T22:32+0300

2023-12-03T22:32+0300

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DHC lideri Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cumhuriyetin topraklarını hedef alan bugünkü bombardımanlarında en az 9 sivilin yaralandığını ifade etti.Puşilin, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından düzenlenen bombardıman sonucunda bugün 9 sivil yaralandı. Bunlardan 1963 ve 1956 doğumlu 2 kadın ile 17 yaşında bir genç, Donetsk'in Kirovskiy ilçesinde İHA'dan atılan mühimmat sonucu yaralandı. Ayrıca Donetsk'in Leninskiy bölgesinde 14 yaşında bir kız çocuğu da yaralandı” ifadelerini kullandı.Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının Zaytsevo bölgesinde bombardıman sonucu başlayan yangını söndürmeyi başardıklarına dikkat çeken Puşilin, “Yangın söndürme çalışmalarını ikinci kez düzenlenen bombardıman zorlaştırdı, personel sığınaklara inmeyi başardı. Durum istikrara kavuştuktan sonra Acil Durumlar Bakanlığı mensupları yangını söndürebildi” vurgusunu yaptı.Puşilin’in verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu bugün DHC topraklarını 41 kez bombalayarak toplam 124 mühimmat ateşledi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-artyomovskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1077924196.html

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