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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-artyomovskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1077924196.html
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Artyomovskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Artyomovskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Artyomovskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T19:05+0300
2023-11-29T19:05+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
zaporojye
herson
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu birliklerinin DHC’deki Artyomovskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdikleri vurgulandı.Rus askerlerin ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3 saldırısını püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, düşmanın bu istikamette 250’ye yakın askerini, 5 tank, 12 otomobil, bir M109 Paladin kundağı motorlu topçu sistemi ile bir ABD yapımı M777 topçu sistemi, 2 D-30 ve bir D-20 obüsü, bir Grad çok namlulu roketatar sistemi ve bir Bukovel-AD elektronik harp sistemi kaybettiği, Rus askerlerin ayrıca bir mühimmat deposunu imha ettikleri kaydedildi.Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun bir saldırısını püskürttüğü vurgulanan açıklamada, düşmanın bu yöndeki kayıplarının 20’ye yakın asker, 2 zırhlı piyade aracı, 2 ABD yapımı HMMWV zırhlısı, 2 otomobil ve bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi olduğu bilgisi verildi.Açıklamada ayrıca Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun 2 saldırısını püskürttüğü, Kiev’in bu yöndeki kayıplarının 80’e yakın asker ve 2 otomobil olduğu belirtildi.Güney Donetsk istikametinde de Ukrayna ordusunun bir saldırısını püskürtüldüğü dikkat çekilen açıklamada, burada etkili olan Doğu Askeri Grubu birliklerinin eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun 160’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybettiği vurgulandı.Açıklamaya göre Zaporojye ve Herson istikametlerinde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri toplam 110’a yakın asker ve aralarında ABD yapımı M777 topçu sisteminin, 2 Msta-B obüsünün, 2 D-20 topçu düzeneğinin de bulunduğu çok sayıda teçhizat kaybetti.Rus ordusunun DHC’de son bir günde Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 ve bir Su-25 avcı uçağını düşürdüğüne, bir HARM anti-radar füzesini önlediğine ve tüm bölgelerde Ukrayna’ya ait 38 insansız hava aracının düşürüldüğüne dikkat çeken bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde 11 adet HIMARS ve Uragan füzesi düşürdüğünün altını çizdi.Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilginin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 544 uçak, 255 helikopter, 9 bin 301 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 687 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 187 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 205 sahra ve havan topu ile 15 bin 746 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-135-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077871996.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson
rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Artyomovskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

19:05 29.11.2023
© AFP 2023 / Станислав КрасильниковRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Artyomovskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu birliklerinin DHC’deki Artyomovskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdikleri vurgulandı.
Rus askerlerin ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3 saldırısını püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, düşmanın bu istikamette 250’ye yakın askerini, 5 tank, 12 otomobil, bir M109 Paladin kundağı motorlu topçu sistemi ile bir ABD yapımı M777 topçu sistemi, 2 D-30 ve bir D-20 obüsü, bir Grad çok namlulu roketatar sistemi ve bir Bukovel-AD elektronik harp sistemi kaybettiği, Rus askerlerin ayrıca bir mühimmat deposunu imha ettikleri kaydedildi.
Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun bir saldırısını püskürttüğü vurgulanan açıklamada, düşmanın bu yöndeki kayıplarının 20’ye yakın asker, 2 zırhlı piyade aracı, 2 ABD yapımı HMMWV zırhlısı, 2 otomobil ve bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi olduğu bilgisi verildi.
Açıklamada ayrıca Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun 2 saldırısını püskürttüğü, Kiev’in bu yöndeki kayıplarının 80’e yakın asker ve 2 otomobil olduğu belirtildi.
Güney Donetsk istikametinde de Ukrayna ordusunun bir saldırısını püskürtüldüğü dikkat çekilen açıklamada, burada etkili olan Doğu Askeri Grubu birliklerinin eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun 160’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybettiği vurgulandı.
Açıklamaya göre Zaporojye ve Herson istikametlerinde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri toplam 110’a yakın asker ve aralarında ABD yapımı M777 topçu sisteminin, 2 Msta-B obüsünün, 2 D-20 topçu düzeneğinin de bulunduğu çok sayıda teçhizat kaybetti.
Rus ordusunun DHC’de son bir günde Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 ve bir Su-25 avcı uçağını düşürdüğüne, bir HARM anti-radar füzesini önlediğine ve tüm bölgelerde Ukrayna’ya ait 38 insansız hava aracının düşürüldüğüne dikkat çeken bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde 11 adet HIMARS ve Uragan füzesi düşürdüğünün altını çizdi.
Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilginin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 544 uçak, 255 helikopter, 9 bin 301 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 687 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 187 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 205 sahra ve havan topu ile 15 bin 746 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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