https://sputniknews.com.tr/20231203/cine-giden-belarus-lideri-lukasenkonun-yarin-mevkidasi-si-ile-gorusmesi-bekleniyor-1078041704.html
Çin’e giden Belarus lideri Lukaşenko’nun yarın mevkidaşı Şi ile görüşmesi bekleniyor
Çin’e giden Belarus lideri Lukaşenko’nun yarın mevkidaşı Şi ile görüşmesi bekleniyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yarın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceği bildirildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T23:08+0300
2023-12-03T23:08+0300
2023-12-03T23:08+0300
dünya
çin
aleksandr lukaşenko
belarus
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Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesine yakın Pul Pervogo Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Belarus lideri Lukaşenko bugün çalışma ziyareti için Çin’e gitti.Açıklamada, “Belarus Devlet Başkanı ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında pazartesi günü Pekin’de görüşme yapılacak” ifadelerine yer verildi.Görüşmenin gündeminde ticaret, ekonomi, yatırım ve uluslararası işbirliği konularının yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, ziyaret programında ayrıca birçok sosyal ve insani etkinliğin de yer aldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/cumhuriyetci-senatorlerden-bidena-mektup-cin-ile-iletisimi-kapatalim-1078007378.html
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çin, aleksandr lukaşenko, belarus
çin, aleksandr lukaşenko, belarus
Çin’e giden Belarus lideri Lukaşenko’nun yarın mevkidaşı Şi ile görüşmesi bekleniyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yarın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceği bildirildi.
Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesine yakın Pul Pervogo Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Belarus lideri Lukaşenko bugün çalışma ziyareti için Çin’e gitti.
Açıklamada, “Belarus Devlet Başkanı ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında pazartesi günü Pekin’de görüşme yapılacak” ifadelerine yer verildi.
Görüşmenin gündeminde ticaret, ekonomi, yatırım ve uluslararası işbirliği konularının yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, ziyaret programında ayrıca birçok sosyal ve insani etkinliğin de yer aldığı kaydedildi.