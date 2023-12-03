https://sputniknews.com.tr/20231203/cine-giden-belarus-lideri-lukasenkonun-yarin-mevkidasi-si-ile-gorusmesi-bekleniyor-1078041704.html

Çin’e giden Belarus lideri Lukaşenko’nun yarın mevkidaşı Şi ile görüşmesi bekleniyor

Çin’e giden Belarus lideri Lukaşenko’nun yarın mevkidaşı Şi ile görüşmesi bekleniyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yarın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceği bildirildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T23:08+0300

2023-12-03T23:08+0300

2023-12-03T23:08+0300

dünya

çin

aleksandr lukaşenko

belarus

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Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesine yakın Pul Pervogo Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Belarus lideri Lukaşenko bugün çalışma ziyareti için Çin’e gitti.Açıklamada, “Belarus Devlet Başkanı ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında pazartesi günü Pekin’de görüşme yapılacak” ifadelerine yer verildi.Görüşmenin gündeminde ticaret, ekonomi, yatırım ve uluslararası işbirliği konularının yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, ziyaret programında ayrıca birçok sosyal ve insani etkinliğin de yer aldığı kaydedildi.

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