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Çin’e giden Belarus lideri Lukaşenko’nun yarın mevkidaşı Şi ile görüşmesi bekleniyor
Çin’e giden Belarus lideri Lukaşenko’nun yarın mevkidaşı Şi ile görüşmesi bekleniyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yarın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceği bildirildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T23:08+0300
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dünya
çin
aleksandr lukaşenko
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Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesine yakın Pul Pervogo Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Belarus lideri Lukaşenko bugün çalışma ziyareti için Çin’e gitti.Açıklamada, “Belarus Devlet Başkanı ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında pazartesi günü Pekin’de görüşme yapılacak” ifadelerine yer verildi.Görüşmenin gündeminde ticaret, ekonomi, yatırım ve uluslararası işbirliği konularının yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, ziyaret programında ayrıca birçok sosyal ve insani etkinliğin de yer aldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/cumhuriyetci-senatorlerden-bidena-mektup-cin-ile-iletisimi-kapatalim-1078007378.html
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çin, aleksandr lukaşenko, belarus

Çin’e giden Belarus lideri Lukaşenko’nun yarın mevkidaşı Şi ile görüşmesi bekleniyor

23:08 03.12.2023
© Sputnik / Сергей ГунеевAleksandr Lukaşenko KGAÖ
Aleksandr Lukaşenko KGAÖ - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yarın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceği bildirildi.
Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesine yakın Pul Pervogo Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Belarus lideri Lukaşenko bugün çalışma ziyareti için Çin’e gitti.
Açıklamada, “Belarus Devlet Başkanı ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında pazartesi günü Pekin’de görüşme yapılacak” ifadelerine yer verildi.
Görüşmenin gündeminde ticaret, ekonomi, yatırım ve uluslararası işbirliği konularının yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, ziyaret programında ayrıca birçok sosyal ve insani etkinliğin de yer aldığı kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
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