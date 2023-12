https://sputniknews.com.tr/20231202/cumhuriyetci-senatorlerden-bidena-mektup-cin-ile-iletisimi-kapatalim-1078007378.html

Cumhuriyetçi senatörlerden Biden'a mektup: 'Çin ile iletişimi keselim'

Cumhuriyetçi senatörlerden Biden'a mektup: 'Çin ile iletişimi keselim'

Cumhuriyetçi senatörler ABD Başkanı Joe Biden'a 'gizemli bir solunum yolu hastalığı' raporları üzerine Çin ile iletişimi kısıtlamasını istedikleri bir mektup... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T12:52+0300

2023-12-02T12:52+0300

2023-12-02T12:52+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

abd-çin ilişkileri

abd

amerika birleşik devletleri

cumhuriyetçiler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077442387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23df3070a1f836fff905792e4347ac3e.jpg

Florida Senatörü Marco Rubio'nun basın servisinden yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi senatörlerin ABD Başkanı Joe Biden'dan 'gizemli bir solunum yolu hastalığı' raporları üzerine Çin ile iletişimi kısıtlamasını istedikleri belirtildi.Rubio ve bazı kongre üyeleri tarafından ABD başkanına gönderilen mektupta, "Çin Komünist Partisi'ne kölece bağlılığıyla bilinen Dünya Sağlık Örgütü'nün harekete geçmesini beklememeliyiz. Amerikalıları ve ekonomimizi korumak için gerekli adımları atmalıyız" ifadeleri yer aldı.Kongre üyeleri, bu yeni bir patojen hakkında bilmemiz gereken her şeyi öğrenene kadar iletişimin kısıtlanmasının gerekli olduğuna işaret ederek mektupta, "Bize ulaşmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" sözlerine yer verdiler..Söz konusu mektupta, "Seyahatin şimdi yasaklanması ülkemizi ölümlerden, yeni sokağa çıkma yasaklarından ve gelecekteki salgınlardan kurtarabilir" denildi.Çin'de ABD dahil diğer ülkelere yayılabilecek bilinmeyen bir patojen tespit edildiğine dikkat çeken ABD başkanlığı senatörleri, hastalığın özellikle çocuklar için tehlikeli olduğunu ve ülkenin kuzey bölgelerindeki hastanelerin ciddi baskı altında veya bunalmış durumda olduğunu öne sürdüler. Endişe duymak için her türlü nedenin olduğujnu vurgulayan ABD Kongre üyeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığın doğasına ilişkin henüz bir yanıt vermediğine dikkat çektiler.

https://sputniknews.com.tr/20231125/cin-ordusu-abd-donanmasina-ait-savas-gemisi-cin-karasularindan-uzaklastirildi-1077786301.html

çin

çin halk cumhuriyeti

amerika birleşik devletleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin halk cumhuriyeti, abd-çin ilişkileri, abd, amerika birleşik devletleri, cumhuriyetçiler