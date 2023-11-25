https://sputniknews.com.tr/20231125/cin-ordusu-abd-donanmasina-ait-savas-gemisi-cin-karasularindan-uzaklastirildi-1077786301.html

Çin ordusu: ABD Donanması'na ait savaş gemisi Çin karasularından uzaklaştırıldı

Çin ordusu: ABD Donanması'na ait savaş gemisi Çin karasularından uzaklaştırıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, ülkenin karasularına yasadışı bir şekilde giren ABD Donanması’na ait USS Hopper destroyerini bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T23:05+0300

2023-11-25T23:05+0300

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Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Güney Harekat Alan Komutanlığı'na atıfta bulunarak aktardığı üzere, Çin ordusu, ülkenin karasularına yasadışı bir şekilde giren Amerikan USS Hopper destroyerini bölgeden uzaklaştırdı.Haberde, “Çin ordusu, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin güdümlü füze destroyeri USS Hopper'ın Güney Çin Denizi'ndeki Xisha Adaları açıklarında Çin karasularına yasadışı bir şekilde girdikten sonra oradan uzaklaştırıldığını açıkladı” ifadelerine yer verildi.PLA Güney Harekat Alan Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Tian Junli’nin açıklamasına yer verilen haberde, ordunun gemiyi ‘takibe almak, izlemek ve uyarmak’ için donanmasını ve hava kuvvetlerini devreye aldığı kaydedildi.Sözcü Tian Junli, ABD destroyerinin Çin karasularına girmesinin Washington'un ‘deniz hegemonyasını’ sürdürme ve ‘Güney Çin Denizi'ni askerileştirme’ arzusuna dair ‘açık bir kanıt’ olduğunu ifade etti.

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