https://sputniknews.com.tr/20231203/cilek-tuketimi-ile-beyin-sagligi-arasindaki-baglanti-kanitlandi-1078031542.html

Çilek tüketimi ile beyin sağlığı arasındaki bağlantı kanıtlandı

Çilek tüketimi ile beyin sağlığı arasındaki bağlantı kanıtlandı

ABD’li bilim insanları tarafından, çilek yemenin kişinin bilişsel yeteneklerini geliştirebildiğini kanıtlanırken, aynı zamanda depresyon belirtileriyle... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T16:07+0300

2023-12-03T16:07+0300

2023-12-03T16:07+0300

yaşam

çilek

demans

bunama

zihin

zihinsel sağlık değerlendirmesi

depresyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078031259_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2f0ffc5915d35a17bcf691a6bea0f97a.jpg

ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Sinir Bilimi Bölümü tarafından yürütülen araştırmaların sonuçları, yaşlılıkta ortaya çıkan demansın önemli bir risk faktörü olan insülin direncinin görülme sıklığının orta yaşta da artığını bulurken, araştırmaya katılan bilim adamları, çilek de dahil olmak üzere meyve tüketiminin, metabolizmanın yanı sıra bilişsel işlevi de olumlu etkilediğini vurgularken, bunun da demans riskinde potansiyel bir azalmaya işaret ettiği kaydedildi.12 hafta süren deneyde, araştırmacılar orta yaşlı denekleri iki gruba ayırırken, ilkinin her gün suda çözünebilen özel bir çilek tozu tüketmesi istendi.Sonuçlara göre, ilk gruptaki katılımcıların diğer kontrol grubuna kıyasla bilişsel yeteneklerinin arttığını gösterirken, hafızaları ve yürütme yeteneklerinin geliştiği gözlemlendi.Ayrıca deneklerden depresif belirtilerin taranmasında kullanılan Beck Testi'ne de katılmaları istenirken, çilek tozu tüketen ilk grupta bu testin çok daha olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı bulundu.Bilim adamları, çileklerdeki yüksek antosiyanin içeriği (bu bitkinin meyvelerine renk veren bitki suda çözünebilen pigmentler) nedeniyle demans gelişme riskinin azaldığını belirlerken, ancak çilek yemenin faydaları ve antosiyaninlerin insan sağlığına etkisi sorusunun ek araştırmalar gerektirdiğinin de altını çizdi.Yakın zamanda San Diego Eyalet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmalara göre de çilek tüketiminin ardından bireylerde bilişsel işlem hızının yüzde 5,2 arttığı kaydedilmişti.Çilek, aynı zamanda bireylerin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamanın yanı sıra folat, potasyum, lif, fitosteroller ve polifenoller gibi kalp sağlığına uygun elementlere sahip bir meyve olarak da biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231125/nasanin-deney-icin-uzaya-gonderdigi-ikiz-astronotlardaki-degisim-gorenleri-sasirtti--1077777605.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çilek, demans, bunama, zihin, zihinsel sağlık değerlendirmesi, depresyon