https://sputniknews.com.tr/20231125/nasanin-deney-icin-uzaya-gonderdigi-ikiz-astronotlardaki-degisim-gorenleri-sasirtti--1077777605.html

NASA'nın deney için uzaya gönderdiği ikiz astronotlardaki değişim görenleri şaşırttı

NASA'nın deney için uzaya gönderdiği ikiz astronotlardaki değişim görenleri şaşırttı

NASA, tek yumurta ikizi astronotlardan birini uzayda yaşamanın değişimini gözlemlemek için bir yıllığına uzaya gönderdi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T15:07+0300

2023-11-25T15:07+0300

2023-11-25T15:15+0300

yaşam

nasa

uzay

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

ikiz

mars

evren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077314436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_194a4b750946d5c56b08988cbd41b749.jpg

NASA'nın 2015 yılından beridir planladığı tek yumurta ikizleri astronotlar Scott ve Mark Kelly'den bir tanesini uzaya gönderme planı gerçekleşti. İkizlerden Scott Kellly, bir yıllığına uzayda kalırken, diğer ikiz Mark ise görevin analiz ve denetim projesine atanmıştı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, Scott, 27 Mart 2015'te Dünya'dan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı ve tam 1 yıl sonra geri döndü. Gezegene döndükten sonra araştırmacılar, bilişsel işlevlerden bağırsak bakterilerine kadar hemen her şeyi kapsayacak şekilde ikizlerin sağlık ve biyolojilerindeki farklılıkları incelediler.Boyu dahi uzadı NASA'dan gelen rapora göre, araştırmanın 'en çarpıcı keşiflerinden biri' Scott'ın telomerlerinin (kromozomların ucundaki kapaklar) uzaydayken Mark'ınkinden daha uzun olmasıydı. Ancak Dünya'ya geri döndüğünde hızla normal uzunluklarına geri döndüler.Bu ilginç durum, insanlarının öngördüğü şeyin 'tam tersiydi', zira daha kısa telomerler genellikle 'yaşlanmayla' bağlantılı olduğu biliniyordu. Bağırsak bakterilerinde farklılıklar bulundu NASA araştırmacıları ayrıca, erkeklerin çalışma boyunca farklı bağırsak bakterilerine sahip olduğunu keşfetti, ancak bunun farklı diyetler ve deneyimlenen farklı ortamlara bağlı olabileceği belirtildi.Öte yandan, Scott'ın beyaz kan hücrelerinin düştüğü, Mark'ın ise arttığı tespit edildi. NASA'ya göre bu sonuçlar ister Dünya ister uzayda olsun değişen çevreye daha duyarlı genlere işaret ediyor olabilir.Bilişsel performans seviyesiAraştırmacılar, Scott ve Mark'ta farklılık gösteren 200 binden fazla RNA molekülü buldu. Bu da bilim insanlarının, Scott uzaydayken bir uzay geninin aktive olup olmadığını daha yakından inceledikleri anlamına geliyor. Biliş söz konusu olduğunda, Scott'ın performansı büyük ölçüde değişmedi ve Mark'a göre daha iyiydi. Bu kulağa önemli bir keşif gibi gelmese de NASA bilim adamları, astronotların 'uzayda daha uzun süreler boyunca yüksek bilişsel performans seviyelerini koruyabileceklerini' öne sürdüğü için yararlı olduğu söylendi.Mars'a da gitmeyi planlıyorlarDeney hakkında space.com'a konuşan Scott şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231017/nasa-aya-evler-insa-etmeye-hazirlaniyor-1076423238.html

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, uzay, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ikiz, mars, evren