https://sputniknews.com.tr/20231125/nasanin-deney-icin-uzaya-gonderdigi-ikiz-astronotlardaki-degisim-gorenleri-sasirtti--1077777605.html
NASA'nın deney için uzaya gönderdiği ikiz astronotlardaki değişim görenleri şaşırttı
NASA'nın deney için uzaya gönderdiği ikiz astronotlardaki değişim görenleri şaşırttı
NASA, tek yumurta ikizi astronotlardan birini uzayda yaşamanın değişimini gözlemlemek için bir yıllığına uzaya gönderdi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T15:07+0300
2023-11-25T15:07+0300
2023-11-25T15:15+0300
yaşam
nasa
uzay
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ikiz
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evren
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NASA'nın 2015 yılından beridir planladığı tek yumurta ikizleri astronotlar Scott ve Mark Kelly'den bir tanesini uzaya gönderme planı gerçekleşti. İkizlerden Scott Kellly, bir yıllığına uzayda kalırken, diğer ikiz Mark ise görevin analiz ve denetim projesine atanmıştı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, Scott, 27 Mart 2015'te Dünya'dan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı ve tam 1 yıl sonra geri döndü. Gezegene döndükten sonra araştırmacılar, bilişsel işlevlerden bağırsak bakterilerine kadar hemen her şeyi kapsayacak şekilde ikizlerin sağlık ve biyolojilerindeki farklılıkları incelediler.Boyu dahi uzadı NASA'dan gelen rapora göre, araştırmanın 'en çarpıcı keşiflerinden biri' Scott'ın telomerlerinin (kromozomların ucundaki kapaklar) uzaydayken Mark'ınkinden daha uzun olmasıydı. Ancak Dünya'ya geri döndüğünde hızla normal uzunluklarına geri döndüler.Bu ilginç durum, insanlarının öngördüğü şeyin 'tam tersiydi', zira daha kısa telomerler genellikle 'yaşlanmayla' bağlantılı olduğu biliniyordu. Bağırsak bakterilerinde farklılıklar bulundu NASA araştırmacıları ayrıca, erkeklerin çalışma boyunca farklı bağırsak bakterilerine sahip olduğunu keşfetti, ancak bunun farklı diyetler ve deneyimlenen farklı ortamlara bağlı olabileceği belirtildi.Öte yandan, Scott'ın beyaz kan hücrelerinin düştüğü, Mark'ın ise arttığı tespit edildi. NASA'ya göre bu sonuçlar ister Dünya ister uzayda olsun değişen çevreye daha duyarlı genlere işaret ediyor olabilir.Bilişsel performans seviyesiAraştırmacılar, Scott ve Mark'ta farklılık gösteren 200 binden fazla RNA molekülü buldu. Bu da bilim insanlarının, Scott uzaydayken bir uzay geninin aktive olup olmadığını daha yakından inceledikleri anlamına geliyor. Biliş söz konusu olduğunda, Scott'ın performansı büyük ölçüde değişmedi ve Mark'a göre daha iyiydi. Bu kulağa önemli bir keşif gibi gelmese de NASA bilim adamları, astronotların 'uzayda daha uzun süreler boyunca yüksek bilişsel performans seviyelerini koruyabileceklerini' öne sürdüğü için yararlı olduğu söylendi.Mars'a da gitmeyi planlıyorlarDeney hakkında space.com'a konuşan Scott şunları söyledi:
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nasa, uzay, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ikiz, mars, evren
nasa, uzay, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ikiz, mars, evren
NASA'nın deney için uzaya gönderdiği ikiz astronotlardaki değişim görenleri şaşırttı
15:07 25.11.2023 (güncellendi: 15:15 25.11.2023)
NASA, tek yumurta ikizi astronotlardan birini uzayda yaşamanın değişimini gözlemlemek için bir yıllığına uzaya gönderdi.
NASA'nın 2015 yılından beridir planladığı tek yumurta ikizleri astronotlar Scott ve Mark Kelly'den bir tanesini uzaya gönderme planı gerçekleşti. İkizlerden Scott Kellly, bir yıllığına uzayda kalırken, diğer ikiz Mark ise görevin analiz ve denetim projesine atanmıştı.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, Scott, 27 Mart 2015'te Dünya'dan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı ve tam 1 yıl sonra geri döndü. Gezegene döndükten sonra araştırmacılar, bilişsel işlevlerden bağırsak bakterilerine kadar hemen her şeyi kapsayacak şekilde ikizlerin sağlık ve biyolojilerindeki farklılıkları incelediler.
NASA'dan gelen rapora göre, araştırmanın 'en çarpıcı keşiflerinden biri' Scott'ın telomerlerinin (kromozomların ucundaki kapaklar) uzaydayken Mark'ınkinden daha uzun olmasıydı. Ancak Dünya'ya geri döndüğünde hızla normal uzunluklarına geri döndüler.Bu ilginç durum, insanlarının öngördüğü şeyin 'tam tersiydi', zira daha kısa telomerler genellikle 'yaşlanmayla' bağlantılı olduğu biliniyordu.
Bağırsak bakterilerinde farklılıklar bulundu
NASA araştırmacıları ayrıca, erkeklerin çalışma boyunca farklı bağırsak bakterilerine sahip olduğunu keşfetti, ancak bunun farklı diyetler ve deneyimlenen farklı ortamlara bağlı olabileceği belirtildi.
Öte yandan, Scott'ın beyaz kan hücrelerinin düştüğü, Mark'ın ise arttığı tespit edildi. NASA'ya göre bu sonuçlar ister Dünya ister uzayda olsun değişen çevreye daha duyarlı genlere işaret ediyor olabilir.
Bilişsel performans seviyesi
Araştırmacılar, Scott ve Mark'ta farklılık gösteren 200 binden fazla RNA molekülü buldu. Bu da bilim insanlarının, Scott uzaydayken bir uzay geninin aktive olup olmadığını daha yakından inceledikleri anlamına geliyor. Biliş söz konusu olduğunda, Scott'ın performansı büyük ölçüde değişmedi ve Mark'a göre daha iyiydi. Bu kulağa önemli bir keşif gibi gelmese de NASA bilim adamları, astronotların 'uzayda daha uzun süreler boyunca yüksek bilişsel performans seviyelerini koruyabileceklerini' öne sürdüğü için yararlı olduğu söylendi.
Mars'a da gitmeyi planlıyorlar
Deney hakkında space.com'a konuşan Scott şunları söyledi:
"Sonuç olarak, tüm bu çalışmalar neticesinde Mars'a gitmemize engel teşkil edecek bir şey bulunamadı. Elbette genler ve telomerler gibi incelenmeye devam edilecek epey konu var, ancak uzmanların gözüne çarpan riskli bir şey yok."