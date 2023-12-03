https://sputniknews.com.tr/20231203/besiktas-ornek-olmasi-gerekirken-tahrik-edici-olmasi-kendi-sporcusunun-yaralanmasina-sebep-oldu-1078039378.html

Beşiktaş: Örnek olması gerekirken tahrik edici olması, kendi sporcusunun yaralanmasına sebep oldu

Beşiktaş: Örnek olması gerekirken tahrik edici olması, kendi sporcusunun yaralanmasına sebep oldu

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile yapılan derbi maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yayımladı. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T21:11+0300

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spor

fenerbahçe beko

beşiktaş

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan saha olaylarının asla tasvip edilmediği belirtilerek, yaralanan Fenerbahçe Beko oyuncusu Yam Madar'a geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.Açıklamada, "Rakip takımın şube yöneticisi, nezaketen kendilerine ayrılan saha içi koltuklara talimatlara aykırı olarak kendi takım formasını giymiş bir şekilde gelmiş ve taraftarlarımızın dikkatini kendi üzerine çekmiştir. Akabinde saha kenarından takımımızın momentumu eline aldığı ve farkı açtığı dakikalarda abartılı bir şekilde hakemlere itiraz ederek taraftarlarımızı tahrik etmeye çalışmış ve istenmeyen olayların yaşanmasına neden olmuştur. Rakip takım yöneticisinin örnek olması gerektiği yerde taraftarlarımızı tahrik edici davranışlarda bulunması kendi sporcusunun yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Malum şahsın siyah-beyazlılarımızın başarısını gölgelemeye çalışması ve küçük oyunlar peşinde koşması temsil ettiği camiaya da yapılmış bir ayıptır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki bu olaylar asla tasvip ettiğimiz davranışlar değildir." ifadeleri kullanıldı.Yaşanan olaylara neden olanlara ceza verilmesi istenen açıklamada "Türk sporunun gelişmesi ve örnek teşkil etmesi için yetkilileri, tasvip etmediğimiz bu olaylara neden olanlara gerekli cezaların verilmesi hususunda göreve davet ediyoruz." denildi.

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