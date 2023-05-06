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Fenerbahçe Beko sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u yendi
Fenerbahçe Beko sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u yendi
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yendi. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T02:58+0300
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spor
fenerbahçe beko
olympiakos
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Bu sonuçla sarı-lacivertliler seride durumu 2-2 eşitliğe getirdi.Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Fenerbahçe Beko, 12-2'lik seriyle rakibine cevap verdi ve 5. dakikada skoru 12-7'ye getirdi. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte Olympiakos'un erken faul problemine girmesi üzerine üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, Edwards'ın 8 sayılık serisiyle öne geçti: 32-27. Kalan 3 dakikalık bölümde 6-0'lık seri yapan misafir takım soyunma odasına 33-32 önde gitti.İkinci yarıya boyalı alanda etkili başlayan Olympiakos, Fall ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise rakibine Dorsey'nin sayılarıyla cevap verdi ve 27. dakika konuk ekibin 49-44 üstünlüğüyle geçildi. Final periyoduna 49-48 Olympiakos üstünlüğüyle gidildi.Son çeyreğe Hayes-Davis'in üst üste 2 üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 32. dakikada 54-49 öne geçti. Savunma sertliğini artıran Olympiakos, McKissic önderliğinde bulduğu sayılarla 35. dakikada yeniden öne geçti: 56-58. Moladan etkili dönen Fenerbahçe Beko, Pierre'in 38. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı farkla öne geçti: 67-61. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 73-69 galip ayrıldı.Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.Serinin beşinci ve son maçı 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.
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fenerbahçe beko, olympiakos, thy avrupa ligi

Fenerbahçe Beko sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u yendi

02:58 06.05.2023
© AABasketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler seride durumu 2-2 eşitliğe getirdi.
Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Fenerbahçe Beko, 12-2'lik seriyle rakibine cevap verdi ve 5. dakikada skoru 12-7'ye getirdi. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte Olympiakos'un erken faul problemine girmesi üzerine üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, Edwards'ın 8 sayılık serisiyle öne geçti: 32-27. Kalan 3 dakikalık bölümde 6-0'lık seri yapan misafir takım soyunma odasına 33-32 önde gitti.
İkinci yarıya boyalı alanda etkili başlayan Olympiakos, Fall ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise rakibine Dorsey'nin sayılarıyla cevap verdi ve 27. dakika konuk ekibin 49-44 üstünlüğüyle geçildi. Final periyoduna 49-48 Olympiakos üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyreğe Hayes-Davis'in üst üste 2 üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 32. dakikada 54-49 öne geçti. Savunma sertliğini artıran Olympiakos, McKissic önderliğinde bulduğu sayılarla 35. dakikada yeniden öne geçti: 56-58. Moladan etkili dönen Fenerbahçe Beko, Pierre'in 38. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı farkla öne geçti: 67-61. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 73-69 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.
Serinin beşinci ve son maçı 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.
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