Balkonun çöken zeminiyle 6. kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti
10:44 03.12.2023 (güncellendi: 10:53 03.12.2023)
© AA / Mustafa YılmazBursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
© AA / Mustafa Yılmaz
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Bursa'da Çırpan Mahallesi 2. Bilim Sokak'ta 7 katlı binanın 6'ncı katındaki balkonun zemini çöktü.
O sırada balkonda bulunan 31 yaşındaki Muzaffer Gümüş, çöken zeminle yere düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Özel hastaneye götürülen Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
© AA / Mustafa YılmazBursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
1/3
© AA / Mustafa Yılmaz
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
© AA / Mustafa YılmazBursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
2/3
© AA / Mustafa Yılmaz
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
© AA / Mustafa YılmazBursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
3/3
© AA / Mustafa Yılmaz
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
1/3
© AA / Mustafa Yılmaz
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
2/3
© AA / Mustafa Yılmaz
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
3/3
© AA / Mustafa Yılmaz
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
4 Haziran , 19:38