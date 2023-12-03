https://sputniknews.com.tr/20231203/balkonun-coken-zeminiyle-6-kattan-dustu-1078024025.html

Balkonun çöken zeminiyle 6. kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Balkonun çöken zeminiyle 6. kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T10:44+0300

2023-12-03T10:44+0300

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türkiye

balkon

çökme

bursa

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Bursa'da Çırpan Mahallesi 2. Bilim Sokak'ta 7 katlı binanın 6'ncı katındaki balkonun zemini çöktü.O sırada balkonda bulunan 31 yaşındaki Muzaffer Gümüş, çöken zeminle yere düşerek ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Özel hastaneye götürülen Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230604/dugun-evinde-balkon-coktu-9-kisi-yaralandi-1072006994.html

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balkon, çökme, bursa