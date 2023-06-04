https://sputniknews.com.tr/20230604/dugun-evinde-balkon-coktu-9-kisi-yaralandi-1072006994.html

Düğün evinde balkon çöktü: 9 yaralı

Düğün evinde balkon çöktü: 9 yaralı

Isparta'da bir düğün evinde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T19:38+0300

2023-06-04T19:38+0300

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türkiye

düğün

hastane

balkon

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Isparta'da merkeze bağlı Aliköy'de düğün töreni dolayısıyla kalabalığın olduğu bir evde, 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü. Hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230501/dugun-konvoyuna-para-cezasi-1070418282.html

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düğün, hastane, balkon