Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: Türk-İş ilk rakamı açıkladı
16:15 03.12.2023 (güncellendi: 16:16 03.12.2023)
© AA / Güven YılmazErgün Atalay
© AA / Güven Yılmaz
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Gündemin en çok merak edilen konularından biri asgari ücrete yapılacak zam. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak. Toplantı öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay pazarlığı hangi rakamdan başlatacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete tek zam yapılacağını işaret etmesinin ardından Türk-İş ilk kez rakam açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak.
Zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak.
Zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak.
NTV'ye açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor" dedi.
"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz" diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.
Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.
Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.
"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz" diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.
Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.
Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.
1 Aralık, 23:27