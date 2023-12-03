https://sputniknews.com.tr/20231203/asgari-ucrette-zam-pazarligi-basliyor-turk-is-ilk-rakami-acikladi-1078031910.html

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: Türk-İş ilk rakamı açıkladı

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: Türk-İş ilk rakamı açıkladı

Gündemin en çok merak edilen konularından biri asgari ücrete yapılacak zam. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T16:15+0300

2023-12-03T16:15+0300

2023-12-03T16:16+0300

ekonomi

asgari ücret

türk-iş

ergün atalay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104030/73/1040307329_0:59:1001:622_1920x0_80_0_0_00da72a6d5484c8ba4da5197b9b9ce9e.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete tek zam yapılacağını işaret etmesinin ardından Türk-İş ilk kez rakam açıkladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak.Zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak.NTV'ye açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor" dedi."Açlık sınırından bir pazarlık olmaz" diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.

https://sputniknews.com.tr/20231201/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1077999695.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret 2023,asgari ücret zammı, asgari ücret 2024, asgari ücret görüşmeleri ne zaman