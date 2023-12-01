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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) bir otelde düzenlenen "Ortak Yarınlar Programı" ödül töreninde, söz konusu sosyal sorumluluk olduğunda hiçbir girişim ve projenin kaybetmeyeceğini ifade etti."Kıymetli olan hiç kuşkusuz, taş üstüne taş koyacak, ülkemiz, milletimiz, insanlık ve çalışma hayatının geleceği adına sosyal sorumluluk üstlenerek çözüm üretmek, elini taşın altına koymak ve insanlığa katkı sağlamaktır" diyen Işıkhan, atılan her bir adımı, geliştirilen her bir projeyi insanlığın birikimine katkı sağlayan değerli bir girişim olarak değerlendirdiğini vurguladı.Işıkhan, şöyle devam etti:Üçlü danışma kurulunu 5 yıl aradan sonra tekrar topladıklarını, çalışma hayatının gündemine dair sorunları çözüm önerileriyle birlikte ele alan çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, istişare anlayışlarının gerektirdiği şekilde bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarını düzenli olarak işletmeye devam edeceklerini kaydetti.11 Aralık'ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarına başlayacaklarını hatırlatan Işıkhan, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimizle birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, vedat işıkhan
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, vedat işıkhan

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

23:27 01.12.2023
© İHAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© İHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla, hassasiyetle yürüteceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) bir otelde düzenlenen "Ortak Yarınlar Programı" ödül töreninde, söz konusu sosyal sorumluluk olduğunda hiçbir girişim ve projenin kaybetmeyeceğini ifade etti.
"Kıymetli olan hiç kuşkusuz, taş üstüne taş koyacak, ülkemiz, milletimiz, insanlık ve çalışma hayatının geleceği adına sosyal sorumluluk üstlenerek çözüm üretmek, elini taşın altına koymak ve insanlığa katkı sağlamaktır" diyen Işıkhan, atılan her bir adımı, geliştirilen her bir projeyi insanlığın birikimine katkı sağlayan değerli bir girişim olarak değerlendirdiğini vurguladı.
Işıkhan, şöyle devam etti:
"Cumhuriyetimizin 100. yılında artık her alanda sadece kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye yok, kendi gücüyle koşmaya azmetmiş bir Türkiye var. Bunda en büyük pay, çalışan, üreten, ürettiğini katma değere dönüştüren girişimci kardeşlerimize, yatırımcı firmalarımıza, istihdama destek veren işverenlerimize, sosyal paydaşlarımız olan sendikalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza aittir. Hepimizin ortak hedefi ülkemizin dirliği ve birliği, milletimizin huzur ve refahıdır. Bu hedefe ancak birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz."
Üçlü danışma kurulunu 5 yıl aradan sonra tekrar topladıklarını, çalışma hayatının gündemine dair sorunları çözüm önerileriyle birlikte ele alan çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, istişare anlayışlarının gerektirdiği şekilde bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarını düzenli olarak işletmeye devam edeceklerini kaydetti.
11 Aralık'ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarına başlayacaklarını hatırlatan Işıkhan, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimizle birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.
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