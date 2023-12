https://sputniknews.com.tr/20231201/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1077999695.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren... 01.12.2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) bir otelde düzenlenen "Ortak Yarınlar Programı" ödül töreninde, söz konusu sosyal sorumluluk olduğunda hiçbir girişim ve projenin kaybetmeyeceğini ifade etti."Kıymetli olan hiç kuşkusuz, taş üstüne taş koyacak, ülkemiz, milletimiz, insanlık ve çalışma hayatının geleceği adına sosyal sorumluluk üstlenerek çözüm üretmek, elini taşın altına koymak ve insanlığa katkı sağlamaktır" diyen Işıkhan, atılan her bir adımı, geliştirilen her bir projeyi insanlığın birikimine katkı sağlayan değerli bir girişim olarak değerlendirdiğini vurguladı.Işıkhan, şöyle devam etti:Üçlü danışma kurulunu 5 yıl aradan sonra tekrar topladıklarını, çalışma hayatının gündemine dair sorunları çözüm önerileriyle birlikte ele alan çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, istişare anlayışlarının gerektirdiği şekilde bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarını düzenli olarak işletmeye devam edeceklerini kaydetti.11 Aralık'ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarına başlayacaklarını hatırlatan Işıkhan, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimizle birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

türkiye

