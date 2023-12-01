https://sputniknews.com.tr/20231201/asgari-ucrette-kritik-tarih-belli-oldu-1077983645.html
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T12:24+0300
2023-12-01T12:24+0300
2023-12-01T13:17+0300
türkiye
asgari ücret
vedat ışıkhan
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili ilk toplantı tarihi belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık yanında bir dizi toplantı yaparak bir sonraki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirliyor.2024'te geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor.Asgari ücret ne kadar?Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1077893683.html
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asgari ücret, vedat ışıkhan
asgari ücret, vedat ışıkhan
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu
12:24 01.12.2023 (güncellendi: 13:17 01.12.2023)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili ilk toplantı tarihi belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık yanında bir dizi toplantı yaparak bir sonraki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirliyor.
2024'te geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor.
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.