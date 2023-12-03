https://sputniknews.com.tr/20231203/aile-destek-odemeleri-ne-zaman-baslayacak-1078037924.html

Aile Destek Ödemeleri ne zaman başlayacak?

Aile Destek Ödemeleri ne zaman başlayacak?

Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T19:01+0300

2023-12-03T19:01+0300

2023-12-03T19:01+0300

ekonomi

türkiye aile destek programı

ödeme

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074733396_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_16b5800b2e16b98998d1d67e97f457a2.jpg

Aile Destek Programı ödemeleri, yeni ay ile beraber araştırma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyorAralık ayı aile destek ödemesi ne zaman?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.Aile Destek Programı Aralık ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.Aile destek ödemesi nasıl sorgulanır?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231203/torba-yasa-ne-zaman-cikacak--1078037740.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak?,aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak,aile destek ödemeleri nerden,aile destek ödemesi,aile destek ödemeleri zam,aile destek ödemeleri yattı mı