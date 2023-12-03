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https://sputniknews.com.tr/20231203/aile-destek-odemeleri-ne-zaman-baslayacak-1078037924.html
Aile Destek Ödemeleri ne zaman başlayacak?
Aile Destek Ödemeleri ne zaman başlayacak?
Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T19:01+0300
2023-12-03T19:01+0300
ekonomi
türkiye aile destek programı
ödeme
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile Destek Programı ödemeleri, yeni ay ile beraber araştırma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyorAralık ayı aile destek ödemesi ne zaman?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.Aile Destek Programı Aralık ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.Aile destek ödemesi nasıl sorgulanır?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
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Aile Destek Ödemeleri ne zaman başlayacak?

19:01 03.12.2023
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Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmakta. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak?
Aile Destek Programı ödemeleri, yeni ay ile beraber araştırma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor

Aralık ayı aile destek ödemesi ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.
Aile Destek Programı Aralık ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Aile destek ödemesi nasıl sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
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