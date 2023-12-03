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https://sputniknews.com.tr/20231203/torba-yasa-ne-zaman-cikacak--1078037740.html
Torba Yasa ne zaman çıkacak?
Torba Yasa ne zaman çıkacak?
Ekonomide yeni torba kanun teklifi Meclis'te görüşülecek. Yasa teklifi 80 maddeden oluşacak. Vatandaşlar ise Torba Yasa'nın içeriği ve ne zaman çıkacağını... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T18:49+0300
2023-12-03T18:49+0300
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Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak. Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak. Ev hanımlarına emeklilikTeklifte en önemli maddelerden biri ise ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi.Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak.Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.Fahiş fiyat artışlarıDepremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.Şans oyunları ikramiye oranı artıyorTüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a yükseltilecek.İkramiyelerin toplamı, hasılatın yüzde 40'ından az, yüzde 90'ından fazla olamayacak.Torba yasa görüşmeleri ne zaman?TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.7 Aralık'ta toplanacak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, tartışmalara neden olan uygulamalarla ilgili olarak TikTok temsilcilerini dinleyecek.Haftalık çalışmasına 5 Aralık Salı günü başlayacak Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da, teklif için 8 Aralık cuma günü de mesai yapılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/torba-yasa-gorusmeleri-cuma-gunu-baslayacak-1073208262.html
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torba yasa ne zaman çıkacak? ,torba yasa ne zaman çıkacak,torba yasada neler var,torba yasa ev hanımları,torba yasa emekli ikramiyesi,torba yasa ne zaman,çalışan emekli ikramiye ne zaman ödenecek
torba yasa ne zaman çıkacak? ,torba yasa ne zaman çıkacak,torba yasada neler var,torba yasa ev hanımları,torba yasa emekli ikramiyesi,torba yasa ne zaman,çalışan emekli ikramiye ne zaman ödenecek

Torba Yasa ne zaman çıkacak?

18:49 03.12.2023
© AA / Arman ÖnalTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
© AA / Arman Önal
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Ekonomide yeni torba kanun teklifi Meclis'te görüşülecek. Yasa teklifi 80 maddeden oluşacak. Vatandaşlar ise Torba Yasa'nın içeriği ve ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak?
Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak. Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak.

Ev hanımlarına emeklilik

Teklifte en önemli maddelerden biri ise ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi.

Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak.

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.

Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Fahiş fiyat artışları

Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.

İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.

Şans oyunları ikramiye oranı artıyor

Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a yükseltilecek.

İkramiyelerin toplamı, hasılatın yüzde 40'ından az, yüzde 90'ından fazla olamayacak.

Torba yasa görüşmeleri ne zaman?

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

7 Aralık'ta toplanacak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, tartışmalara neden olan uygulamalarla ilgili olarak TikTok temsilcilerini dinleyecek.

Haftalık çalışmasına 5 Aralık Salı günü başlayacak Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da, teklif için 8 Aralık cuma günü de mesai yapılması planlanıyor.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
POLİTİKA
Torba yasa görüşmeleri cuma günü başlayacak
5 Temmuz, 17:48
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