https://sputniknews.com.tr/20231203/adalet-bakani-tunctan-arka-sokaklar-dizisiyle-ilgili-aciklama-1078022700.html

Adalet Bakanı Tunç'tan Arka Sokaklar dizisiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Arka Sokaklar dizisiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Arka Sokaklar dizisinde yer alan infaz memuru tiplemesine ilişkin "Bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T09:36+0300

2023-12-03T09:36+0300

2023-12-03T09:48+0300

türkiye

arka sokaklar

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

infaz

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Arka Sokaklar dizisine ilişkin açıklamasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıAdalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir.Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20231202/ceza-ve-tevkifevleri-genel-mudurlugunden-arka-sokaklar-dizisinde-yer-alan-sahnelere-iliskin-1078020992.html

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