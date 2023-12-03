https://sputniknews.com.tr/20231203/adalet-bakani-tunctan-arka-sokaklar-dizisiyle-ilgili-aciklama-1078022700.html
Adalet Bakanı Tunç'tan Arka Sokaklar dizisiyle ilgili açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Arka Sokaklar dizisiyle ilgili açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Arka Sokaklar dizisinde yer alan infaz memuru tiplemesine ilişkin "Bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T09:36+0300
2023-12-03T09:36+0300
2023-12-03T09:48+0300
türkiye
arka sokaklar
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
infaz
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Arka Sokaklar dizisine ilişkin açıklamasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıAdalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir.Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20231202/ceza-ve-tevkifevleri-genel-mudurlugunden-arka-sokaklar-dizisinde-yer-alan-sahnelere-iliskin-1078020992.html
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arka sokaklar infaz koruma memuru sahnesi, arka sokaklar infaz ve koruma memuru, arka sokaklar son bölüm, arka sokaklar yılmaz tunç
Adalet Bakanı Tunç'tan Arka Sokaklar dizisiyle ilgili açıklama
09:36 03.12.2023 (güncellendi: 09:48 03.12.2023)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Arka Sokaklar dizisinde yer alan infaz memuru tiplemesine ilişkin "Bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Arka Sokaklar dizisine ilişkin açıklamasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez.
Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklaması
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir.
Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."