Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Arka Sokaklar dizisinde yer alan sahnelere ilişkin açıklama
23:32 02.12.2023 (güncellendi: 00:14 03.12.2023)
© Fotoğraf : Kanal DArka Sokaklar
© Fotoğraf : Kanal D
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir TV kanalında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide; kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Arka Sokaklar adlı dizide yer alan sahnelerin infaz ve koruma memurlarını töhmet altında bıraktığını belirtilerek, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahnelerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Ceza İnfaz Kurumlarımız ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimizde görev yapan personelimiz görevlerini; temel insan haklarına, uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata tam riâyetle ifâ etmektedir.
Buna karşın bir TV kanalında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide; kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir.
Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz.
Buna karşın bir TV kanalında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide; kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir.
Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz.
December 2, 2023
Yıldırım: Özenli olmaya davet ediyorum
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Devletinin emrinde görevini kahramanca ve onuru ile yerine getiren personelimizi, ilgi çekme çabasıyla kötü senaryoların konusu haline getirip bunun adına sanat diyenleri,Devletin kurumlarını ve kamu görevlilerini milletin nezdinde yıpratmamak adına, özenli olmaya davet ediyorum.