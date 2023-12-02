https://sputniknews.com.tr/20231202/ceza-ve-tevkifevleri-genel-mudurlugunden-arka-sokaklar-dizisinde-yer-alan-sahnelere-iliskin-1078020992.html

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Arka Sokaklar dizisinde yer alan sahnelere ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Arka Sokaklar dizisinde yer alan sahnelere ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir TV kanalında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide; kurgunun da ötesine geçen, infaz ve... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T23:32+0300

2023-12-02T23:32+0300

2023-12-03T00:14+0300

türkiye

ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

arka sokaklar

arka sokaklar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/19/1049235294_2:0:1202:675_1920x0_80_0_0_3020a6b7da686c7cfe9c1bd81ea75b93.jpg

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Arka Sokaklar adlı dizide yer alan sahnelerin infaz ve koruma memurlarını töhmet altında bıraktığını belirtilerek, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahnelerin kabul edilmeyeceği vurgulandı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Yıldırım: Özenli olmaya davet ediyorumAdalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230426/zafer-erginden-arka-sokaklar-paylasimi-1070231545.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, arka sokaklar, arka sokaklar