https://sputniknews.com.tr/20230426/zafer-erginden-arka-sokaklar-paylasimi-1070231545.html

Zafer Ergin’den ‘Arka Sokaklar’ paylaşımı: 'Eski hikayenin yeni başlangıcı için'

Zafer Ergin’den ‘Arka Sokaklar’ paylaşımı: 'Eski hikayenin yeni başlangıcı için'

Oyuncu Zafer Ergin sosyal medya hesabından menajeriyle birlikte bir fotoğrafını "Eski hikayenin yeni başlangıcı için, Hasan kardeşimle beraberiz" notuyla... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

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zafer ergin

arka sokaklar

yaşam

devam

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Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dizinin yeni sezonunda olacağına dair sinyal verdi.80 yaşındaki oyuncu menajeriyle birlikte olduğu fotoğrafı “Eski hikayenin yeni başlangıcı için, Hasan kardeşimle beraberiz” notunu yazarak paylaştı.17 yıldır Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in ocak ayında sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti.Bir süre ara verilen Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmıştı.

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zafer ergin, arka sokaklar, devam