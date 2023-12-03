https://sputniknews.com.tr/20231203/117-ulke-2030-yilina-kadar-yenilenebilir-enerji-uretim-kapasitesini-3-katina-cikaracak-1078028652.html

117 ülke 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak

117 ülke 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’nin başkanlığını yapan Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T14:04+0300

2023-12-03T14:04+0300

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cop 26

enerji

iklim kriziyle mücadele

iklim krizi

birleşik arap emirlikleri

bae

iklim zirvesi

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’nde Dünya’nın geleceğine yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. COP28 İklim Zirvesi’nin başkanlığını yapan Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al-Jaber, ülkelerin küresel yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 10 yılın sonuna kadar en az 11 bin gigiwatta çıkarmak için 'birlikte çalışacaklarını' söyledi. Al-Jaber, “Ülkeler, küresel ortalama yıllık enerji verimliliği iyileştirme oranını, kolektif olarak 2 katına yani yılda yüzde 4’ten daha fazlaya çıkarmak için birlikte çalışmayı taahhüt ediyorlar” dedi.COP28 İklim Zirvesi Başkanı Al-Jaber, taahhüdü 117 ülkenin imzaladığını ve nihai sayının artmasını beklediğini belirterek, “Daha fazlasına ihtiyacımız var ve tüm taraflardan mümkün olan en kısa sürede bu gemiye katılmalarını rica ediyorum. Bu, dünyanın azaltılmamış kömür enerjisinden uzaklaşmasına yardımcı olabilir ve olacaktır” ifadelerini kullandı.Rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerjilerin ölçeğinin artırılması, küresel düzeyde 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefi açısından hayati önem taşıyor.

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