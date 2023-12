Ukrayna basını: Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor

Ukrayna siyasi çevrelerinden bir kaynağa dayandırılan bir habere göre, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ’in devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağına dair garantiler vermesi halinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 'in seçimlerin yapılacağı tarihin açıklayacağı belirtildi.

Zelenskiy'in ofisinin Zalujnıy'in olası seçimlerde aday olmayacağına dair garantiler almak istediğini belirten kaynak, "Bu tür garantiler verilmezse o halde Zelenskiy'in ofisi genelkurmay başkanını görevden almaya çalışacaktır. Hem de azami ölçüde itibarsızlaştırarak" diyerek, bunun şimdilik sadece plan düzeyinde olduğunu ve bunların uygulanmasının Batılı ülkelerin tutumuna bağlı olacağını vurguladı.