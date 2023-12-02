https://sputniknews.com.tr/20231202/ukrayna-basini-zelenskiy-zalujniyin-secimlerde-aday-olmamasi-icin-garantiler-istiyor-1078013060.html

Ukrayna basını: Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor

Ukrayna basını: Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’in aday olmaması koşuluyla seçimlerin yapılacağı tarihi açıklayacağı öne sürüldü. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T17:00+0300

2023-12-02T17:00+0300

2023-12-02T17:00+0300

israil- filistin çatışması

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna seçimleri

valeriy zalujniy

ukrayna genelkurmay başkanlığı

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Ukrayna siyasi çevrelerinden bir kaynağa dayandırılan bir habere göre, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’in devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağına dair garantiler vermesi halinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimlerin yapılacağı tarihin açıklayacağı belirtildi.Kaynak, “Zelenskiy, seçimlerin yapılmasını istiyordu, ancak bir sorun çıktı: Zalujnıy. Bu sorun çözülünceye kadar seçimlerin yapılacağı tarih açıklanmayacak” dedi.Zelenskiy'in ofisinin Zalujnıy'in olası seçimlerde aday olmayacağına dair garantiler almak istediğini belirten kaynak, "Bu tür garantiler verilmezse o halde Zelenskiy'in ofisi genelkurmay başkanını görevden almaya çalışacaktır. Hem de azami ölçüde itibarsızlaştırarak" diyerek, bunun şimdilik sadece plan düzeyinde olduğunu ve bunların uygulanmasının Batılı ülkelerin tutumuna bağlı olacağını vurguladı.Daha önce, Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Sergey Dubovik'in ülkede sıkıyönetim ve seferberliğin 14 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılması nedeniyle 2024 baharında yapılması planlanan seçimlerin gerçekleştirilmesinin yasal dayanağının olmadığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231125/ukraynada-2024-secimleri-yapilmayacak-1077766888.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna seçimleri, valeriy zalujniy, ukrayna genelkurmay başkanlığı