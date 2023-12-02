https://sputniknews.com.tr/20231202/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-euro-2024teki-rakipleri-belli-oldu-1078018415.html
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T20:52+0300
2023-12-02T20:52+0300
2023-12-02T20:52+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşti.