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https://sputniknews.com.tr/20231202/sovyet-kahramanlarini-anlatan-buyuk-vatanseverlik-savasi-kitabi-tanitim-etkinligine-buyuk-ilgi---1078012515.html
'Büyük Vatanseverlik Savaşı' kitabı tanıtım etkinliğine büyük ilgi
'Büyük Vatanseverlik Savaşı' kitabı tanıtım etkinliğine büyük ilgi
Ankara’da bu yıl 19’ncusu düzenlenen kitap fuarında İkinci Dünya Savaşı'nın konu edildiği ‘Büyük Vatanseverlik Savaşı kitabı yoğun ilgi gördü. Rus Evi... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T16:30+0300
2023-12-02T16:34+0300
dünya
sovyetler birliği
türkiye-sovyetler birliği ilişkileri
almanya-sovyetler birliği savaşı
büyük vatanseverlik savaşı
büyük vatanseverlik savaşı
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
cumhur kaygusuz
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Büyük Vatanseverlik Savaşı adlı kitap 19. Ankara Kitap Fuarı’nda kitap severler ile buluştu. Rus Evi Ankara tarafından organize edilen etkinlikte Rusya’nın önde gelen tarihçileri Aleksey İsayev ve Artyom Drabkin’in kaleme aldıkları ve İkinci Dünya Savaşı’nı Sovyetler Birliği’nin gözünden aktaran kitabın tanıtımı için bir etkinlik düzenlendi. Bu alanda Türkçeye tercüme edilen ilk eser olma özelliğini taşıyan kitabın çevirisi, basımı ve konukların organizasyona iştirakleri Rus Evi Ankara tarafından organize edildi.Etkinlikte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Evi Ankara Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, eserin yazarı Rus tarihçi Dr. Artyom Drabkin ve Tercüman Dr. Cumhur Kaygusuz okuyuculara hitap etti.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov yaptığı konuşmada eserin önemine dikkat çekerek “İkinci Dünya Savaşı Rusya Federasyonu halkaları için büyük bir önen arz ediyor. Savaşta 27 milyonluk bir can kaybı yaşandı. Bu savaş Sovyetler Birliği’nde yaşayan her aileye bir etkisi oldu. Bu kitabın Türk okuyucular özelliklede genç okuyucular ile buluşması çok önemli” değerlendirmesini yaptı.Kitabın çevirmeni Dr. Cumhur Kaygusuz ise Sputnik’e yaptığı açıklamada “İkinci Dünya savaşı üzerine kaleme alınan çalışmaların Türkiye’de özellikle yeni nesil genç arkadaşlarda büyük bir ilgi ile karşılandığını biliyoruz. Fakat İkinci Dünya Savaşı’na istinaden kaleme alınmış eserlerin tamama yakını batılı yazarların imzasını taşıyor. Bu bakımdan çağdaş Rus tarihçilerin bu meseleye bakış açısı ile yansıtılması önemli bir boşluğu dolduruyor. İkinci Dünya savaşından Sovyetler Birliği önemli bir zafer kazandı. Orada görev alan büyük komutanlar var. Bunların bazıları biliniyor ama kitapta Andrey Kravçenko, Mihail Katukov gibi önemli komutanları bu kitap ile Türk okuyucular tanıyacak” ifadelerini kullandı.Öte yandan ünlü Rus yönetmen Pavel Baydikov da Rus ve Alman arama ekiplerinin faaliyetlerini anlatan RT.doc yapımı yarım saatlik 'Meçhul Askeri Bulmak' adlı belgeseli Türkçe altyazılı olarak sunuldu.Ayrıca Leningrad Muharebesi esnasında Nevski Köprübaşı mevkiinde meydana gelen çarpışmaların yaşandığı alanlardan Rus Evi Başkanı Sotniçenko tarafından toplanan arkeolojik buluntuların yer aldığı bir sergi de kitap severler ile buluştu.Tanıtım etkinliğine katılan kitap severlere Rus Evi Ankara, RT.doc ve Kronik Kitap tarafından özel ödüller verildi. Etkinlik sırasında Rus Evi, kitabın çeviri ve bilimsel redaksiyon süreçlerine verdiği finansal destek sebebiyle Rus hayırsever İvan Tonkih’e de teşekkür edildi. Kitabın sergilendiği stantta kitap severler tarafından yoğun ilgi gördü.
https://sputniknews.com.tr/20231202/guneyden-kuzeye-misilleme-guney-kore-ilk-askeri-casus-uydusunu-yorungeye-gonderdi-1078003684.html
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sovyetler birliği, türkiye-sovyetler birliği ilişkileri, almanya-sovyetler birliği savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, cumhur kaygusuz
sovyetler birliği, türkiye-sovyetler birliği ilişkileri, almanya-sovyetler birliği savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, cumhur kaygusuz

'Büyük Vatanseverlik Savaşı' kitabı tanıtım etkinliğine büyük ilgi

16:30 02.12.2023 (güncellendi: 16:34 02.12.2023)
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Ankara’da bu yıl 19’ncusu düzenlenen kitap fuarında İkinci Dünya Savaşı'nın konu edildiği ‘Büyük Vatanseverlik Savaşı kitabı yoğun ilgi gördü. Rus Evi tarafından gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.
Büyük Vatanseverlik Savaşı adlı kitap 19. Ankara Kitap Fuarı’nda kitap severler ile buluştu. Rus Evi Ankara tarafından organize edilen etkinlikte Rusya’nın önde gelen tarihçileri Aleksey İsayev ve Artyom Drabkin’in kaleme aldıkları ve İkinci Dünya Savaşı’nı Sovyetler Birliği’nin gözünden aktaran kitabın tanıtımı için bir etkinlik düzenlendi. Bu alanda Türkçeye tercüme edilen ilk eser olma özelliğini taşıyan kitabın çevirisi, basımı ve konukların organizasyona iştirakleri Rus Evi Ankara tarafından organize edildi.
Etkinlikte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Evi Ankara Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, eserin yazarı Rus tarihçi Dr. Artyom Drabkin ve Tercüman Dr. Cumhur Kaygusuz okuyuculara hitap etti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov yaptığı konuşmada eserin önemine dikkat çekerek “İkinci Dünya Savaşı Rusya Federasyonu halkaları için büyük bir önen arz ediyor. Savaşta 27 milyonluk bir can kaybı yaşandı. Bu savaş Sovyetler Birliği’nde yaşayan her aileye bir etkisi oldu. Bu kitabın Türk okuyucular özelliklede genç okuyucular ile buluşması çok önemli” değerlendirmesini yaptı.
Kitabın çevirmeni Dr. Cumhur Kaygusuz ise Sputnik’e yaptığı açıklamada “İkinci Dünya savaşı üzerine kaleme alınan çalışmaların Türkiye’de özellikle yeni nesil genç arkadaşlarda büyük bir ilgi ile karşılandığını biliyoruz. Fakat İkinci Dünya Savaşı’na istinaden kaleme alınmış eserlerin tamama yakını batılı yazarların imzasını taşıyor. Bu bakımdan çağdaş Rus tarihçilerin bu meseleye bakış açısı ile yansıtılması önemli bir boşluğu dolduruyor. İkinci Dünya savaşından Sovyetler Birliği önemli bir zafer kazandı. Orada görev alan büyük komutanlar var. Bunların bazıları biliniyor ama kitapta Andrey Kravçenko, Mihail Katukov gibi önemli komutanları bu kitap ile Türk okuyucular tanıyacak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan ünlü Rus yönetmen Pavel Baydikov da Rus ve Alman arama ekiplerinin faaliyetlerini anlatan RT.doc yapımı yarım saatlik 'Meçhul Askeri Bulmak' adlı belgeseli Türkçe altyazılı olarak sunuldu.
Ayrıca Leningrad Muharebesi esnasında Nevski Köprübaşı mevkiinde meydana gelen çarpışmaların yaşandığı alanlardan Rus Evi Başkanı Sotniçenko tarafından toplanan arkeolojik buluntuların yer aldığı bir sergi de kitap severler ile buluştu.
Tanıtım etkinliğine katılan kitap severlere Rus Evi Ankara, RT.doc ve Kronik Kitap tarafından özel ödüller verildi. Etkinlik sırasında Rus Evi, kitabın çeviri ve bilimsel redaksiyon süreçlerine verdiği finansal destek sebebiyle Rus hayırsever İvan Tonkih’e de teşekkür edildi. Kitabın sergilendiği stantta kitap severler tarafından yoğun ilgi gördü.
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