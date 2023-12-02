https://sputniknews.com.tr/20231202/savunma-sanayii-baskani-gorgun-katar-basbakan-yardimcisi-ve-savunma-bakani-ile-gorustu-1078006302.html
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T12:08+0300
2023-12-02T12:08+0300
2023-12-02T12:08+0300
dünya
katar
türkiye-katar ilişkileri
türkiye
savunma sanayii başkanlığı
mühendis
yerli üretim
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nda bir araya geldi. Savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Türk mühendislerinin ağırlığının artırılması konusu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/mansur-yavas-tekrardan-ankara-belediye-baskani-adayi-oldu--1078005674.html
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katar, türkiye-katar ilişkileri, türkiye, savunma sanayii başkanlığı, mühendis, yerli üretim
katar, türkiye-katar ilişkileri, türkiye, savunma sanayii başkanlığı, mühendis, yerli üretim
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nda bir araya geldi. Savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Türk mühendislerinin ağırlığının artırılması konusu vurgulandı.