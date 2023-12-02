https://sputniknews.com.tr/20231202/savunma-sanayii-baskani-gorgun-katar-basbakan-yardimcisi-ve-savunma-bakani-ile-gorustu-1078006302.html

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T12:08+0300

2023-12-02T12:08+0300

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türkiye-katar ilişkileri

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savunma sanayii başkanlığı

mühendis

yerli üretim

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nda bir araya geldi. Savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Türk mühendislerinin ağırlığının artırılması konusu vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/mansur-yavas-tekrardan-ankara-belediye-baskani-adayi-oldu--1078005674.html

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katar, türkiye-katar ilişkileri, türkiye, savunma sanayii başkanlığı, mühendis, yerli üretim