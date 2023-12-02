Mansur Yavaş tekrardan Ankara Belediye Başkanı adayı oldu

Seçimlerden önce bir zihniyet değişikliği yapacağımızın ve tarafsız bir şekilde Ankara halkına hizmet edeceğimizin sözünü vermiştik. "Proje nedir?" diye soranlara da aç ve açıkta kimseyi bırakmamak ve Ankara'dan kazandığımız yine Ankara'ya harcamak diye açıklamıştık. Örnek alındık, karşılığında dünya çapında ödüller de aldık. Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermeyi amaçladık, bunu yapmaya da devam edeceğiz.

En büyük amacımız beton bloklara değil güneşe, halka öncelik veren yönetimimiz aynı şekilde devam edecek. Artık Belediye Meclisi'nde bugüne kadar gördüğünüz şeyleri görmek istemiyoruz. Çoğunluk alınca demokratik olmayan kararlar almayacağız.

Şimdiye kadar topal ördek olarak adlandırıldık ama hiçbir zaman şikayet etmedik. Ankara'yı bize emanet edilen şekilde dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmeye devam ediyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum, kendimi de Ankara halkına emanet ediyorum.