https://sputniknews.com.tr/20231202/nato-genel-sekreterinden-avrupa-ulkelerine-elestiri-yalnizca-kendi-cikarlarinizi-dusunuyorsunuz-1078008880.html
NATO Genel Sekreteri’nden Avrupa ülkelerine eleştiri: ‘Yalnızca kendi çıkarlarınızı düşünüyorsunuz’
NATO Genel Sekreteri’nden Avrupa ülkelerine eleştiri: ‘Yalnızca kendi çıkarlarınızı düşünüyorsunuz’
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa ülkelerinin sadece kendi çıkarlarını gözettiğini belirterek, Avrupa'nın Ukrayna için silah üretimi politikasını... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T13:24+0300
2023-12-02T13:24+0300
2023-12-02T13:24+0300
ukrayna krizi
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna
avrupa birliği
silah
silah ihracatı
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Alman N-tv televizyonunun aktardığına göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ülkelerinin sadece kendi çıkarlarını gözettiğini ve silah üretimini genişletemediğini belirterek, Avrupa'nın Ukrayna'ya silah üretimi politikasını eleştirdi.Stoltenberg, “Birlikte gerektiği kadar yakın çalışamıyoruz. Bu da maliyetlerin artmasına neden oluyor ve üretimi genişletmeyi zorlaştırıyor” dedi.Stoltenberg, Avrupa savunma sanayisinin dağınıklığına çözüm bulunması çağrısında bulunarak, Ukrayna'daki ‘mühimmat kıtlığını’ durumu iyileştirme ihtiyacına örnek olarak gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/disisleri-bakani-kuleba-ukrayna-ordusu-de-facto-olarak-nato-ordusu-haline-geliyor-1077920889.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, avrupa birliği, silah, silah ihracatı
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, avrupa birliği, silah, silah ihracatı
NATO Genel Sekreteri’nden Avrupa ülkelerine eleştiri: ‘Yalnızca kendi çıkarlarınızı düşünüyorsunuz’
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa ülkelerinin sadece kendi çıkarlarını gözettiğini belirterek, Avrupa'nın Ukrayna için silah üretimi politikasını eleştirdi.
Alman N-tv televizyonunun aktardığına göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ülkelerinin sadece kendi çıkarlarını gözettiğini ve silah üretimini genişletemediğini belirterek, Avrupa'nın Ukrayna'ya silah üretimi politikasını eleştirdi.
Stoltenberg, “Birlikte gerektiği kadar yakın çalışamıyoruz. Bu da maliyetlerin artmasına neden oluyor ve üretimi genişletmeyi zorlaştırıyor” dedi.
Stoltenberg, Avrupa savunma sanayisinin dağınıklığına çözüm bulunması çağrısında bulunarak, Ukrayna'daki ‘mühimmat kıtlığını’ durumu iyileştirme ihtiyacına örnek olarak gösterdi.