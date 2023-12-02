https://sputniknews.com.tr/20231202/nato-genel-sekreterinden-avrupa-ulkelerine-elestiri-yalnizca-kendi-cikarlarinizi-dusunuyorsunuz-1078008880.html

NATO Genel Sekreteri’nden Avrupa ülkelerine eleştiri: ‘Yalnızca kendi çıkarlarınızı düşünüyorsunuz’

NATO Genel Sekreteri’nden Avrupa ülkelerine eleştiri: ‘Yalnızca kendi çıkarlarınızı düşünüyorsunuz’

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa ülkelerinin sadece kendi çıkarlarını gözettiğini belirterek, Avrupa'nın Ukrayna için silah üretimi politikasını... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T13:24+0300

2023-12-02T13:24+0300

2023-12-02T13:24+0300

ukrayna krizi

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

ukrayna

avrupa birliği

silah

silah ihracatı

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Alman N-tv televizyonunun aktardığına göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ülkelerinin sadece kendi çıkarlarını gözettiğini ve silah üretimini genişletemediğini belirterek, Avrupa'nın Ukrayna'ya silah üretimi politikasını eleştirdi.Stoltenberg, “Birlikte gerektiği kadar yakın çalışamıyoruz. Bu da maliyetlerin artmasına neden oluyor ve üretimi genişletmeyi zorlaştırıyor” dedi.Stoltenberg, Avrupa savunma sanayisinin dağınıklığına çözüm bulunması çağrısında bulunarak, Ukrayna'daki ‘mühimmat kıtlığını’ durumu iyileştirme ihtiyacına örnek olarak gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/disisleri-bakani-kuleba-ukrayna-ordusu-de-facto-olarak-nato-ordusu-haline-geliyor-1077920889.html

ukrayna

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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, avrupa birliği, silah, silah ihracatı