https://sputniknews.com.tr/20231202/msb-firat-kalkani-bolgesinde-6-terorist-etkisiz-hale-getirildi--1078004543.html
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T11:02+0300
2023-12-02T11:02+0300
2023-12-02T11:02+0300
dünya
suriye
demokratik suriye güçleri (dsg)
ypg
ypg/pkk
pyd/ypg
milli savunma bakanlığı (msb)
terörist
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti:
https://sputniknews.com.tr/20231202/turkiye-ermenistan-sinirinda-yeni-gelisme-turk-tarafindan-olumlu-sinyaller-bekliyoruz-1078004145.html
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suriye, demokratik suriye güçleri (dsg), ypg, ypg/pkk, pyd/ypg, milli savunma bakanlığı (msb), terörist
suriye, demokratik suriye güçleri (dsg), ypg, ypg/pkk, pyd/ypg, milli savunma bakanlığı (msb), terörist
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti: