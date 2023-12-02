https://sputniknews.com.tr/20231202/medvedev-ic-meselelerimize-mudahaleye-orantili-veya-asimetrik-karsilik-verecegiz-1078012410.html

Medvedev: İç meselelerimize müdahaleye orantılı veya asimetrik karşılık vereceğiz

Medvedev: İç meselelerimize müdahaleye orantılı veya asimetrik karşılık vereceğiz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkenin iç meselelerine dışarıdan müdahaleye ve sistem dışı muhalefete desteğe orantılı veya... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T16:28+0300

2023-12-02T16:28+0300

2023-12-02T16:28+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

dış müdahale

düşman

rusya

rusya federasyonu

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Medvedev, sosyal medya hesabı Vkontakte’de yaptığı açıklamasında, “Rusya’nın iç meselelerine müdahaleye ve Rusya’nın dağılmasını isteyen çeşitli sahte muhalif mankurtlara desteğe biz mümkün olan her yerde mevcut tüm yöntemlerle, saldırganlığa doğrudan orantılı derecede ve gerekirse asimetrik karşılık vereceğiz” ifadesini kullandı.Rusya’nın hasımlara karşı tüm alanlarda 'adil güç aksettirme' stratejisine başvuracağını söyleyen Medvedev, “Bu askeri, ekonomi, kültür, ulaşım ve lojistik, bilgi teknolojileri ve diğer alanlar için geçerli” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231130/medvedev-ukraynada-secimlerin-ertelenmesi-ulkedeki-korkunc-boyuttaki-hirsizliklarla-iliskili-1077966601.html

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, dış müdahale, düşman, rusya, rusya federasyonu