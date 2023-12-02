https://sputniknews.com.tr/20231202/medvedev-ic-meselelerimize-mudahaleye-orantili-veya-asimetrik-karsilik-verecegiz-1078012410.html
Medvedev: İç meselelerimize müdahaleye orantılı veya asimetrik karşılık vereceğiz
Medvedev: İç meselelerimize müdahaleye orantılı veya asimetrik karşılık vereceğiz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkenin iç meselelerine dışarıdan müdahaleye ve sistem dışı muhalefete desteğe orantılı veya... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T16:28+0300
2023-12-02T16:28+0300
2023-12-02T16:28+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
dış müdahale
düşman
rusya
rusya federasyonu
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Medvedev, sosyal medya hesabı Vkontakte’de yaptığı açıklamasında, “Rusya’nın iç meselelerine müdahaleye ve Rusya’nın dağılmasını isteyen çeşitli sahte muhalif mankurtlara desteğe biz mümkün olan her yerde mevcut tüm yöntemlerle, saldırganlığa doğrudan orantılı derecede ve gerekirse asimetrik karşılık vereceğiz” ifadesini kullandı.Rusya’nın hasımlara karşı tüm alanlarda 'adil güç aksettirme' stratejisine başvuracağını söyleyen Medvedev, “Bu askeri, ekonomi, kültür, ulaşım ve lojistik, bilgi teknolojileri ve diğer alanlar için geçerli” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231130/medvedev-ukraynada-secimlerin-ertelenmesi-ulkedeki-korkunc-boyuttaki-hirsizliklarla-iliskili-1077966601.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, dış müdahale, düşman, rusya, rusya federasyonu
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, dış müdahale, düşman, rusya, rusya federasyonu
Medvedev: İç meselelerimize müdahaleye orantılı veya asimetrik karşılık vereceğiz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkenin iç meselelerine dışarıdan müdahaleye ve sistem dışı muhalefete desteğe orantılı veya asimetrik karşılık verileceğini belirtti.
Medvedev, sosyal medya hesabı Vkontakte’de yaptığı açıklamasında, “Rusya’nın iç meselelerine müdahaleye ve Rusya’nın dağılmasını isteyen çeşitli sahte muhalif mankurtlara desteğe biz mümkün olan her yerde mevcut tüm yöntemlerle, saldırganlığa doğrudan orantılı derecede ve gerekirse asimetrik karşılık vereceğiz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın hasımlara karşı tüm alanlarda 'adil güç aksettirme' stratejisine başvuracağını söyleyen Medvedev, “Bu askeri, ekonomi, kültür, ulaşım ve lojistik, bilgi teknolojileri ve diğer alanlar için geçerli” dedi.