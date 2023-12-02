https://sputniknews.com.tr/20231202/filipinlerde-76-buyuklugunde-deprem-1078015293.html
Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T17:59+0300
2023-12-02T17:59+0300
2023-12-02T18:38+0300
filipinler
dünya
deprem
deprem
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Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/malatyada-48-buyuklugunde-deprem--1077975081.html
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filipinler, deprem, deprem
filipinler, deprem, deprem
Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem
17:59 02.12.2023 (güncellendi: 18:38 02.12.2023)
Filipinler'in Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.
Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.