Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

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Ayrıntılar geliyor

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.