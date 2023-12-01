https://sputniknews.com.tr/20231201/malatyada-48-buyuklugunde-deprem--1077975081.html
Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T06:20+0300
2023-12-01T06:20+0300
2023-12-01T06:42+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
malatya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
06:20 01.12.2023 (güncellendi: 06:42 01.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.