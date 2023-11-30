https://sputniknews.com.tr/20231130/turk-hava-yollarindan-depremden-etkilenen-bolgeler-icin-ilave-limit--1077965247.html
Türk Hava Yolları'ndan depremden etkilenen bölgeler için ilave limit
Türk Hava Yolları'ndan depremden etkilenen bölgeler için ilave limit
Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T20:02+0300
2023-11-30T20:02+0300
2023-11-30T20:02+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
limit
deprem
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
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THY, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler için ilave limit tahsis edecek.THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuz 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgTHY depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler için ilave limit tahsis edecekelerde yürütülen projelerimizin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisine karar vermiştir.' denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kahramanmaras-merkezli-depremlerden-etkilenen-il-ve-ilcelerdeki-mucbir-sebep-hali-uzatildi-1077921874.html
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thy, türk hava yolları (thy), limit, deprem, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
thy, türk hava yolları (thy), limit, deprem, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
Türk Hava Yolları'ndan depremden etkilenen bölgeler için ilave limit
Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını kararlaştırdı.
THY, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler için ilave limit tahsis edecek.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuz 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgTHY depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler için ilave limit tahsis edecekelerde yürütülen projelerimizin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisine karar vermiştir.' denildi.