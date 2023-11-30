https://sputniknews.com.tr/20231130/turk-hava-yollarindan-depremden-etkilenen-bolgeler-icin-ilave-limit--1077965247.html

Türk Hava Yolları'ndan depremden etkilenen bölgeler için ilave limit

Türk Hava Yolları'ndan depremden etkilenen bölgeler için ilave limit

Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T20:02+0300

2023-11-30T20:02+0300

2023-11-30T20:02+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

limit

deprem

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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THY, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler için ilave limit tahsis edecek.THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuz 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgTHY depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler için ilave limit tahsis edecekelerde yürütülen projelerimizin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisine karar vermiştir.' denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/kahramanmaras-merkezli-depremlerden-etkilenen-il-ve-ilcelerdeki-mucbir-sebep-hali-uzatildi-1077921874.html

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thy, türk hava yolları (thy), limit, deprem, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)