https://sputniknews.com.tr/20231202/eski-cia-baskani-petraeus-rusya-ukraynaya-karsi-savunmasini-cok-dogru-bir-sekilde-insa-etti-1078007058.html
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
Eski CIA Başkanı Petraeus, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa ettiğini belirtti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T12:34+0300
2023-12-02T12:34+0300
2023-12-02T12:34+0300
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Eski CIA Başkanı Tümgeneral David Petraeus, 'Çatışma: 1945'ten Ukrayna'ya Savaşın Evrimi' kitabının sunumunda, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa ettiğini söyledi.Petraeus “Kimsenin mayın tarlalarının derinliğini, Rusya'nın savunmasını çok doğru bir şekilde inşa ettiğini, çok sayıda hattı vb. gerçekten fark ettiğini veya doğru değerlendirdiğini sanmıyorum" dedi.Petraeus, Ukrayna'nın yaz aylarında başlattığı karşı saldırı sırasında umduğu şeyi elde edemediğini belirterek, bunun önemli bir nedeninin başta hava araçları olmak üzere, Batılı ülkelerden yapılan silah tedarikindeki gecikme olduğunu öne sürdü.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Economist'e verdiği röportajda 'Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkmaza girdiğini ve büyük olasılıkla derin ve güzel bir atılımın olmayacağını' dile getirerek, Batı'nın kendisinden beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu itiraf etmişti. Ardından Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın sözlerine katılmadığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231201/savunma-bakani-soygu-rus-ordusu-kontrol-alanlarini-tum-yonlerde-genisletiyor-1077987033.html
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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, kiev, moskova, vladimir zelenskiy, cia
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, kiev, moskova, vladimir zelenskiy, cia
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
Eski CIA Başkanı Petraeus, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa ettiğini belirtti.
Eski CIA Başkanı Tümgeneral David Petraeus, 'Çatışma: 1945'ten Ukrayna'ya Savaşın Evrimi' kitabının sunumunda, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa ettiğini söyledi.
Petraeus “Kimsenin mayın tarlalarının derinliğini, Rusya'nın savunmasını çok doğru bir şekilde inşa ettiğini, çok sayıda hattı vb. gerçekten fark ettiğini veya doğru değerlendirdiğini sanmıyorum" dedi.
Petraeus, Ukrayna'nın yaz aylarında başlattığı karşı saldırı sırasında umduğu şeyi elde edemediğini belirterek, bunun önemli bir nedeninin başta hava araçları olmak üzere, Batılı ülkelerden yapılan silah tedarikindeki gecikme olduğunu öne sürdü.
Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Economist'e verdiği röportajda 'Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkmaza girdiğini ve büyük olasılıkla derin ve güzel bir atılımın olmayacağını' dile getirerek, Batı'nın kendisinden beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu itiraf etmişti. Ardından Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın sözlerine katılmadığını ifade etmişti.