https://sputniknews.com.tr/20231202/eski-cia-baskani-petraeus-rusya-ukraynaya-karsi-savunmasini-cok-dogru-bir-sekilde-insa-etti-1078007058.html

Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti

Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti

Eski CIA Başkanı Petraeus, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa ettiğini belirtti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T12:34+0300

2023-12-02T12:34+0300

2023-12-02T12:34+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna ordusu

rus ordusu

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

kiev

moskova

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102594/71/1025947191_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_2a57ca66c44e0fbd3833d0717c13d46d.jpg

Eski CIA Başkanı Tümgeneral David Petraeus, 'Çatışma: 1945'ten Ukrayna'ya Savaşın Evrimi' kitabının sunumunda, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa ettiğini söyledi.Petraeus “Kimsenin mayın tarlalarının derinliğini, Rusya'nın savunmasını çok doğru bir şekilde inşa ettiğini, çok sayıda hattı vb. gerçekten fark ettiğini veya doğru değerlendirdiğini sanmıyorum" dedi.Petraeus, Ukrayna'nın yaz aylarında başlattığı karşı saldırı sırasında umduğu şeyi elde edemediğini belirterek, bunun önemli bir nedeninin başta hava araçları olmak üzere, Batılı ülkelerden yapılan silah tedarikindeki gecikme olduğunu öne sürdü.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Economist'e verdiği röportajda 'Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkmaza girdiğini ve büyük olasılıkla derin ve güzel bir atılımın olmayacağını' dile getirerek, Batı'nın kendisinden beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu itiraf etmişti. Ardından Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın sözlerine katılmadığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231201/savunma-bakani-soygu-rus-ordusu-kontrol-alanlarini-tum-yonlerde-genisletiyor-1077987033.html

rusya

ukrayna

kiev

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, kiev, moskova, vladimir zelenskiy, cia