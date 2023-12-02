https://sputniknews.com.tr/20231202/ergun-atalay-yeniden-turk-is-genel-baskani-secildi-1078017594.html
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu'nda tekrar genel başkan oldu. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T19:44+0300
2023-12-02T19:44+0300
2023-12-02T19:45+0300
türkiye
ergün atalay
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
türk-iş
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi.TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Konfederasyon'un 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20231119/turk-is-baskani-atalay-asgari-ucrette-rakam-vermedi--1077549607.html
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ergün atalay, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), türk-iş
ergün atalay, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), türk-iş
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
19:44 02.12.2023 (güncellendi: 19:45 02.12.2023)
Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu'nda tekrar genel başkan oldu.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi.
TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Konfederasyon'un 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.
Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.
Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.