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Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu'nda tekrar genel başkan oldu. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi.TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Konfederasyon'un 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.
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ergün atalay, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), türk-iş
ergün atalay, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), türk-iş

Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi

19:44 02.12.2023 (güncellendi: 19:45 02.12.2023)
© AA Ergün Atalay
 Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
© AA
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Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu'nda tekrar genel başkan oldu.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi.
TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Konfederasyon'un 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.
Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.
Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.
Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2023
EKONOMİ
Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücrette rakam vermedi
19 Kasım, 12:47
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