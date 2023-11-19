https://sputniknews.com.tr/20231119/turk-is-baskani-atalay-asgari-ucrette-rakam-vermedi--1077549607.html
Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücrette rakam vermedi
Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücrette rakam vermedi
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete zammın ardından birçok kaleme zam yapıldığını belirterek şimdiden rakam... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T12:47+0300
2023-11-19T12:47+0300
2023-11-19T12:47+0300
ekonomi
asgari ücret
ergün atalay
ekonomi
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, dün Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin defnedildiği mezarlığı ziyaret etti.Gazetecilere açıklamasında asgari ücret ile ilgili konuşan Atalay, yüzde 27'lik vergi dilimine daha önce altı ayda girilirken artık nisanda girildiğini, vergiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin masada olacağını belirterek "Onlar bu parayla nasıl geçiremediklerini anlatacaklar. Yaşayan bizzat orada oturacak. Kadın da olacak erkek de olacak" dedi.Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin ise Atalay, "Asgari ücret çıktığında maalesef ülkemizde ete, süte, kiraya her şey, her yere zam geliyor. Şu anda asgari ücrete 'Evet' desen, imzalasan şubatın 1'inde olacak asgari ücret maaşı. Şu anda şubatın 1'ine 2,5 ay bir zaman var. O zamana kadar zaman olduğu için konuşmanın bir anlamı yok. Zamanında konuşmak lazım" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231117/yeni-asgari-ucret-ayari-calisanlara-nasil-yansiyacak-1077482213.html
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asgari ücret, ergün atalay, ekonomi
asgari ücret, ergün atalay, ekonomi
Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücrette rakam vermedi
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete zammın ardından birçok kaleme zam yapıldığını belirterek şimdiden rakam konuşmak istemediğini ifade etti
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, dün Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin defnedildiği mezarlığı ziyaret etti.
Gazetecilere açıklamasında asgari ücret ile ilgili konuşan Atalay, yüzde 27'lik vergi dilimine daha önce altı ayda girilirken artık nisanda girildiğini, vergiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin masada olacağını belirterek "Onlar bu parayla nasıl geçiremediklerini anlatacaklar. Yaşayan bizzat orada oturacak. Kadın da olacak erkek de olacak" dedi.
Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin ise Atalay, "Asgari ücret çıktığında maalesef ülkemizde ete, süte, kiraya her şey, her yere zam geliyor. Şu anda asgari ücrete 'Evet' desen, imzalasan şubatın 1'inde olacak asgari ücret maaşı. Şu anda şubatın 1'ine 2,5 ay bir zaman var. O zamana kadar zaman olduğu için konuşmanın bir anlamı yok. Zamanında konuşmak lazım" diye konuştu.