https://sputniknews.com.tr/20231202/erbakan-partimiz-ozellikle-son-3-ayda-adeta-saha-kalkarak-yuzde-30-buyudu-1078014201.html
Erbakan: Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyüdü
Erbakan: Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyüdü
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyümüş ve üye sayısını 260 binden 331 bin üyeye... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T17:34+0300
2023-12-02T17:34+0300
2023-12-02T17:34+0300
fatih erbakan
türkiye
yeniden refah partisi
milli görüş
milli görüş hareketi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir otelde "Refahlı şehirler güvenli yarınlar" temasıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında bu yıl Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşunun 5. yılı olduğu anımsattı.Partisinin, Milli Görüş davasının gerçek temsilcisi olduğunu, yeniden büyük ve adil bir dünya kurmak için iktidar yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Erbakan, 5 yıl gibi kısa sürede Hazine yardımı almadan 81 il teşkilatı ve 900'den fazla ilçe teşkilatını oluşturduklarını kaydetti.14 Mayıs seçimlerinde bileklerinin hakkıyla 5 milletvekili ile Türk siyasetinin parlayan yıldızı olduklarını vurgulayan Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyümüş ve üye sayısını 260 binden 331 bin üyeye çıkartmıştır. Bu Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun en önemli göstergesidir" diye konuştu.31 Mart 2024'teki yerel seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceklerini dile getiren Erbakan, "Milletimizin özlemle ve hasretle beklediği belediyelerde Milli Görüş iktidarını yeniden kuracağız" ifadesini kullandı.Erbakan'ın konuşmasının ardından aralarında İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçe ve beldeleri ile il belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231011/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-genel-baskani-fatih-erbakani-kabul-etti-1076246848.html
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fatih erbakan, yeniden refah partisi, milli görüş, milli görüş hareketi
fatih erbakan, yeniden refah partisi, milli görüş, milli görüş hareketi
Erbakan: Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyüdü
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyümüş ve üye sayısını 260 binden 331 bin üyeye çıkartmıştır. Bu Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun en önemli göstergesidir." dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir otelde "Refahlı şehirler güvenli yarınlar" temasıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında bu yıl Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşunun 5. yılı olduğu anımsattı.
Partisinin, Milli Görüş davasının gerçek temsilcisi olduğunu, yeniden büyük ve adil bir dünya kurmak için iktidar yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Erbakan, 5 yıl gibi kısa sürede Hazine yardımı almadan 81 il teşkilatı ve 900'den fazla ilçe teşkilatını oluşturduklarını kaydetti.
14 Mayıs seçimlerinde bileklerinin hakkıyla 5 milletvekili ile Türk siyasetinin parlayan yıldızı olduklarını vurgulayan Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyümüş ve üye sayısını 260 binden 331 bin üyeye çıkartmıştır. Bu Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun en önemli göstergesidir" diye konuştu.
31 Mart 2024'teki yerel seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceklerini dile getiren Erbakan, "Milletimizin özlemle ve hasretle beklediği belediyelerde Milli Görüş iktidarını yeniden kuracağız" ifadesini kullandı.
Erbakan'ın konuşmasının ardından aralarında İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçe ve beldeleri ile il belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.