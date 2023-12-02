https://sputniknews.com.tr/20231202/e-yds-sonuclari-aciklandi-1078017770.html

e-YDS sonuçları açıklandı

e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/12) sonuçları açıklandı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

e-yds

sınav

ösym

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/12 Farsça ve İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/ales-sonuclari-aciklandi-1075168576.html

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